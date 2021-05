El 26 de mayo se anunció que HBO Max llegará a 39 países de América Latina y el Caribe. La fecha establecida para el estreno de la plataforma es el 29 de junio.

Argentina es uno de los países incluidos en la lista de los que podrán disfrutar de las producciones en la pantalla grande y chica de Warner Media. Asimismo, ofrecerá la misma experiencia disponible en los Estados Unidos.

Con la llegada de HBO Max a la región, el público tendrá acceso a la programación de marcas internacionales como HBO, DC y Warner Bros. También contará con una nueva experiencia para el público infantil a través de un amplio catálogo (Cartoon Network), y una atractiva línea de producciones originales locales. Además, estará el fútbol de la UEFA Champions League.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de HBO Max en Argentina?

La plataforma de streaming HBO Max confirmó que estará disponible a partir del 29 de junio en toda América Latina.

¿Cuál es el precio de HBO Max en Argentina?

El plan estándar ofrece a las familias acceso a tres usuarios en simultáneo, cinco perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Ello tendrá un precio de 529 pesos argentinos mensuales.

El plan móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero fue diseñado para una experiencia individual, en el que podrás disfrutar en smartphones y tablets, con una calidad de imagen optimizada. Su costo será de 359 pesos al mes.

HBO Max también ofrecerá un período de prueba de siete días, cancelable cuando el usuario lo desee.

¿Cuánto costará HBO Max en otros países?

EL precio para cada nación será adaptada a la moneda del territorio. En el caso de Perú los importes van desde 20 soles.

¿Qué series podré ver en HBO Max?

Entre las series figuran todas las temporadas y la reunión de Friends. Además, están Game of Thrones, Westworld, Sex and the City, Big Little Lies, The Undoing, Succession, The Big Bang Theory, Los Soprano, Watchmen y Euphoria, entre otros títulos.

¿Qué películas podré ver en HBO Max?

En cuanto a películas, estarán las ocho entregas originales de Harry Potter y la trilogía de El señor de los anillos. Lo mismo que los filmes de la marca DC como La liga de la justicia de Zack Snyder, Mujer maravilla 1984, Joker, Shazam, la trilogía de Batman de Christopher Nolan, entre otros.

Revisa el catálogo de series y películas completo AQUÍ.

¿Qué es HBO Max?

Es una plataforma de streaming mediante paga que la empresa Warner Media lanzó al mercado en 2020. Por el momento está disponible en Estados Unidos y España. En ella ofertan contenido original de la marca HBO y producciones propias de Warner y de otros servicios de la firma.

¿Cuál es la diferencia entre HBO Max y HBO GO?

La compañía Warner actualmente cuenta con tres servicios, que son HBO Go, HBO Now y HBO Max.

El valor agregado que diferencia a estas unidades de negocio es el tipo de contenido que ofrecen. Por ejemplo, Go ofrece temporadas y capítulos de los programas de HBO, así como películas y especiales de televisión. En cambio, la propuesta Max añade producciones originales y exclusivas más una selección de programas y películas que no son de la empresa, además de todo el contenido de la cadena.