Friends, la famosa serie cuyo último capítulo se grabó hace 17 años, está de vuelta y con el elenco original para una reunión especial.

Tras más de un año de producción, este 27 de mayo se estrena Friends: the reunion, un especial de HBO Max. Por ello, aquí te contamos un poco más sobre la carrera de Courteney Cox, quien interpreta a Mónica Geller en la serie.

Aunque Courteney es muy conocida por su papel como Mónica Geller en Friends, la actriz también se volvió muy popular tras su participación en la saga de películas Scream (1996, 1997, 2000 y 2011) donde interpretaba a la reportera Gale Weathers.

Entre las películas en las que participó tras terminar la exitosa serie se encuentran The longest yard, Zoom, The tripper, Mothers and daughters. Además, volverá para Scream 5, la cual se encuentra en producción y se estrena en 2022.

En cuanto a series, Cox protagonizó Dirt y Cougar Town, por la cual estuvo nominada a un Globo de Oro como mejor actriz en el 2010. También ha participado como invitada en algunos capítulos de series como Shameless y Modern Family.

Asimismo, en 2008 dirigió The monday before Thanksgiving; en 2012, la película para televisión Talhotblond y en 2014 dirigió Just before I go.

Respecto al reluciente semblante de la actriz que demuestra una piel excesivamente tersa y luminosa ha reconocido en una entrevista con la revista People que hubo un momento de su vida en el que llegó a mirarse al espejo y no reconocerse.

«Pasé por una fase bastante común a mi edad, sobre todo cuando formas parte de Hollywood. Tienes que aceptar que te haces mayor, un hecho que a mí me costó bastante asimilar. Intenté mantenerme joven con algún que otro retoque hasta que un día miré hacía atrás y dije: Maldición, no parezco yo».

Courteney junto al cast original integrado por Jennifer Aniston (Rache), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) regresan para Friends: The Reunion,

El especial de HBO será un programa en donde se realizarán entrevistas al reparto y a los invitados especiales, entre los que se encuentran David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevigne, Justin Bieber, Malala Yousafzai y Cindy Crawford.

El especial fue rodado en el estudio 24 de Warner Bros. en Burbank, California, donde se filmó la serie original.