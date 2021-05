‘Friends: the reunion’: los mejores momentos del especial de HBO Max

El especial de HBO Max de Friends se estrenó hace unas horas. La reunión más esperada de la televisión juntó, después de 17 años, a los actores que dieron vida al icónico reparto: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

Con millones de fanáticos entusiasmados por el evento, HBO Max ya tiene dentro de su catálogo a Friends: the reunion, especial que se aplazó en el 2020 por la pandemia de la COVID-19. A continuación, te contaremos los momentos más emotivos del episodio especial.

Ross y Sean Penn

Los actores recuerdan con cariño la visita de grandes estrellas al show. Sin embargo, el toque de humor llega por parte de David Schwimmer al rememorar la visita de su ídolo, Sean Penn, y lo ridículo que se sintió al tener que presentarse ante él disfrazado de papa .

El final de Friends

Los relatos y anécdotas acerca del episodio final de la serie están cargados de nostalgia, en la reunión podremos ver videos del detrás de cámaras, en donde se muestra a los actores llorar de emoción al grabar la conclusión de una de las series más exitosas de Estados Unidos.

La historia de un romance oculto después de 27 años

Jennifer Aniston cuenta que, al parecer, hubo una relación entre ella y David Schwimmer hace 27 años . Debido a que lo cuenta con gracia, no queda claro si es una confesión real o una broma, Matt LeBlanc indica no creerle al resto de sus compañeros del elenco cuando ellos dicen que tal romance no se concretó fuera de pantalla.

¿Cómo ver Friends: the reunion en Perú y el resto de Latinoamérica?

Ya que el especial se lleva a cabo en HBO Max, no se podrá ver hasta el 29 de junio de 2021, fecha elegida para su lanzamiento en la región.

Friends: the reunion - tráiler