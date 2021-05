Friends, la reunión: elenco señala que la serie no tendrá película

Con un total de 10 temporadas, Friends llegó a su final en 2004 y los fans se despidieron de sus queridos personajes: Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc); un inolvidable grupo de seis neoyorquinos.

La pandilla solía reunirse en sus apartamentos o en su bar habitual, el Central Perk. A pesar de los numerosos cambios que se producen en sus vidas, demostraron que su amistad era inquebrantable. No por nada, el elenco fue elogiado por la química que reflejaban en la pantalla chica.

En su reencuentro en el capítulo especial de HBO Max, no pudo obviarse la cuestión de un reboot o película que sirva como secuela a Friends. Para tristeza de los fans que pedían esto, los actores reafirmaron su posición en contra.

“No. Lo siento. No lo he reconsiderado”: señaló Lisa Kudrow en la reunión. “Una vez escuché a David Crane y Marta Kauffman, y estoy completamente de acuerdo, decir que terminaron muy bien la serie, que la vida de todos es genial y que tendrían que desentrañar todas esas cosas buenas para que pudiera haber historias. Y no quiero que se desmorone el final feliz de nadie”, detalló.

Los amigos más queridos de la televisión regresaron para un programa especial. Foto: HBO Max

¿Dónde ver Friends: la reunión?

Friends: la reunión se transmitió por la cadena HBO Max el último 27 de mayo. Dado que la plataforma no estará disponible para Latinoamérica hasta el próximo 29 de junio, te compartimos los pasos para no perderte el reencuentro: