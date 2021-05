Sucker Punch podría tener Snyder cut: Jena Malone alienta la campaña

Sucker Punch, la película dirigida por Zack Snyder, mostró una historia surrealista plagada de acción y un gran espectáculo visual. Pese a ello, su estreno no tuvo una buena acogida y el cineasta señaló que podría lanzar una versión inédita, luego de la experiencia con su corte de Justice League.

“Esa fue la primera vez que realmente me enfrenté a una reestructuración radical de una película para que fuera más comercial. Hay una versión del director de esa cinta que no ha visto la luz del día. Voy a decir eso en voz alta”, fueron sus palabras para Vanity Fair.

Luego de estas declaraciones, Jena Malone (Rocket) sorprendió a sus seguidores con el tuit #ReleaseTheSnyderPunch. Esto complementa su publicación en Instagram donde tomó captura de una noticia sobre la existencia de otro montaje de Sucker Punch que nunca vio la luz.

Sucker Punch sufrió varias modificaciones y obtuvo una calificación PG-13 que suavizó mucho de su contenido incluyendo el subido de tono. Emily Browning fue una de las primeras que expresó su descontento con la versión teatral.

“Bueno, parece que a la MPAA no les gusta eso, que una chica tenga el control sobre su sexualidad, porque viven en la Edad de Piedra. No sé qué rayos pasa, pero no tengo ningún problema en criticarlo abiertamente”, expresó para MTV.

Sucker Punch - sinopsis oficial

Ambientada en los años 50. Una chica es internada por su padrastro en una institución psiquiátrica para que le practiquen una lobotomía. Mientras espera, su imaginación crea una realidad alternativa que podría salvarla de su dramática situación. A partir de ahí, la joven comienza a preparar su fuga.