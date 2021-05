En lo que va de la serie, se dio conocer que Charly Flow denunció a Yeimy Montoya por injuria. Si bien él no lo hizo, sino que fue la gente de Manín, ella terminó en la cárcel.

Por otro lado, se reveló que Surround no está bien económicamente, luego de la salida de Irma y Erick de la empresa.

¿Qué pasó en La reina del flow 2, capítulo 22?

Con los problemas económicos todavía rondando Surround vibes, a la empresa llegó una nueva propuesta: un comercial para Yeimy Montoya. Lo que nadie imaginó fue que el cliente la quiere a ella y Charly Flow juntos en pantalla. Esto no resultó ser del agrado de la artista ni de Juan Camilo, pero finalmente aceptaron el trabajo.

Mike Rivera no está convencido de la unión entre Charly Flow y Yeimy Montoya. Foto: Caracol TV

Juan apuntó que ofrecerá $ 30.000 a Mike Rivera para que permita que su artista trabaje junto a Montoya. “Si no me dan 80.000, no verás ni la oreja de Charly”, le respondió el dueño de Grey Shark.

Por otro lado, vimos cómo Fausto fue interceptado por gente de Manín. Él fue amenazado con hacer daño a su familia si no engaña a Juancho y Yeimy con el préstamo que solicitaron al banco con el objetivo de que la empresa quiebre. “Le daré unos papeles para que ellos firmen”, dijo.

Fausto es interceptado por gente de Manín. Foto: Caracol TV

En escenas posteriores, observamos que Fausto volvió a Surround y anunció a Juancho y Yeimy que todo salió bien con el banco. Ellos, sin saber del engaño, firmaron unos papeles .

Avance de La reina del flow 2, capítulo 23

¿Cómo y dónde ver La reina del flow 2, capítulo 23?