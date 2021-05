Iron Man y otros personajes podrían regresar, según Kevin Feige

En la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, los personajes más importantes de Marvel Studios murieron o dejaron su alter ego, tal cono ocurrió con Iron Man, Black Widow y el Capitán América.

No solo los héroes dejaron de existir, también los villanos. Sin embargo, estos personajes podrían regresar gracias a un método que mencionó Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios.

Con la inminente estreno de Loki, Tom Hiddleston y Kevin Feige le concedieron una entrevista a la revista Entertainment Weekly sobre la futura serie de Marvel y el ejecutivo aprovechó la conversación para hablar sobre el regreso de personajes al UCM.

Cuándo se le preguntó sobre el tema, Feige recalcó que existe una manera en que los personajes regresen es a través del multiverso, una vez que se establezca en la fase 4.

“Parte de la diversión del multiverso y jugar con el tiempo es ver otras versiones de los personajes y, en particular, otras versiones del personaje protagonista”

Estas declaraciones hacen creer a los seguidores de Marvel Studios que el regreso de Iron Man o el Capitán América puedan hacerse realidad, tal como ocurre en los cómics.

A pesar de que veremos como funciona el multiverso en la película Doctor Strange in the multiverse of madness, los primeros indicios de otras versiones de los superhéroes del UCM aparecerán en la serie What if…?

La producción exclusiva de Disney Plus mostrará qué pasaría si las cosas no hubiesen ocurrido como se mostraron en las tres primera fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

Es así que veremos versiones alternativas del Capitán América, Doctor Strange y Pantera Negra, por nombrar algunos ejemplos.