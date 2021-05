HBO Max estrena el 29 de junio en 39 países de América Latina y Caribe

HBO Max, la plataforma de streaming por suscripción de WarnerMedia, anunció que estará disponible en 39 territorios de América Latina y el Caribe a partir del 29 junio con una colección icónica de títulos curados de un legendario catálogo y una lista de series y películas originales, los Max Originals. Y todo a través de una suscripción a partir de 3 dólares.

“Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max. Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar pronto de la plataforma HBO Max y de su increíble colección de contenidos. WarnerMedia es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí”, dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional durante la presentación de la plataforma a los medios de la región.

Se anunció que HBO Max ofrecerá contenido para toda la familia que incluye películas, series, documentales, realities y producciones para los más pequeños. Por ejemplo, la plataforma tendrá películas de Warner Bros., sin costo adicional tan solo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina, como el musical de Lin-Manuel Miranda En el barrio, Space Jam: una nueva era, protagonizada por LeBron James; El escuadrón suicida, con Margot Robbie, John Cena y dirigida por James Gunn; Dune, protagonizada por Timothée Chalamat y Zendaya, y dirigida por Denis Villeneuve; entre muchas otras películas. También, estarán disponibles películas recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat, la premiada Judas y el Mesías negro y Godzilla vs. Kong.

La saga de Harry Potter también estará en exclusiva a través de la plataforma HBO MAX (Foto: Difusión)

HBO Max también será el hogar de franquicias como Harry Potter y las trilogías completas de El señor de los anillos y Matrix, y de clásicos del cine como El mago de Oz, Casablanca y Cantando bajo la lluvia. Además, traerá el universo DC a sus fans. Del mismo modo, ofrecerá títulos icónicos de la televisión como Friends, The big bang theory y series originales de HBO como Los Sopranos, Game of thrones y Sex and the city.

Juego de Tronos (Foto: Difusión)

Habrán estrenos exclusivos producidos bajo la marca Max Originals, como la serie protagonizada por Kaley Cuoco The flight attendant y una historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott. Friends the reunion y el reboot de Goosip girl también estarán presentes.

Kaley Cuoco en The Flight Attendant (Foto: Difusión)

HBO Max presentará un catálogo curado de todo el mundo con series como el drama escandinavo Beartown, desde España la serie de terror del director Alex de la Iglesia, 30 monedas y la esperada biopic de la vida de Cristina Ortiz en Veneno.

Para los más chicos, el streaming tendrá títulos de marcas icónicas como Looney Tunes, Hanna-Barbera, Cartoon Network y mucho más. Además, la plataforma ofrecerá una experiencia diseñada especialmente para los niños, con controles parentales flexibles y claros y la posibilidad de que los padres creen perfiles infantiles que permitan a sus hijos explorar el contenido mediante una selección adecuada a su edad.

Planes y ofertas

HBO Max ofrecerá dos planes de suscripción, a partir de $ 3 al mes; los precios por país y plan pueden consultarse en HBOMax.com. El plan estándar ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles.

El plan móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30%. Así mismo, HBO Max ofrecerá un período de prueba de 7 días, y una zona de degustación donde los usuarios podrán disfrutar algunas de las mejores series y documentales, sin costo alguno.