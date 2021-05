HBO Max es la nueva plataforma de streaming del conglomerado Warner Media, donde se ofrecerá más variedad de la industria cinematográfica, con todo el material de HBO, DC Comics y Warner Bros.

Por el momento, solo está disponible para algunas partes del mundo, como Estados Unidos y España. Sin embargo, la empresa busca expandir su mercado y confirmó que llegará a Latinoamérica y el Caribe.

En los países latinos y caribeños, se lanzará de manera simultánea el próximo 29 de junio. A continuación, te contamos los detalles para el debut en México.

¿Cuándo llega HBO Max a México?

El estreno de HBO Max para los mexicanos será el 29 de junio .

¿Cuál es el precio de HBO Max en México?

La paga para la suscripción mensual será de 99 pesos en dispositivos móviles y para estándar tendrá un costo de 149 pesos. Se podrá observar en cuatro dispositivos al mismo tiempo, así como descargar películas y series para verlas sin conexión a internet.

¿Cuánto costará HBO Max en otros países?

En el resto de Latinoamérica y el Caribe, la plataforma también tendrá dos planes para que los usuarios escojan. Asimismo, los precios serán adaptados a cada país. Por ejemplo, en Perú variará de entre 20 y 30 soles.

El plan Standard cuenta con opciones de crear cinco perfiles y ver el contenido en tres dispositivos simultáneamente en 4K.

El plan Mobile estará disponible solo para celulares y tabletas de manera personal.

¿Qué series podré ver en HBO Max?

Todas las entregas de Warner y DC. Además, podrás disfrutar de producciones exclusivas de HBO, tales como The big bang theory, la saga completa de Harry Potter, Game of thrones y el próximo estreno de House of the dragon, contenido de Cartoon Network y el tan esperado estreno del reencuentro de Friends y todas sus temporadas, entre otras series.

¿Qué películas podré ver en HBO Max?

En la lista que ya se muestra en su cartelera están filmes como En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune, The conjuring: the devil made me do it, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, Godzilla vs. Kong, El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

¿Qué es HBO Max?

HBO Max es una nueva plataforma de streaming con paga de la compañía Warner Media. En ella ofertan contenido original de HBO y producciones propias de Warner y de otros servicios de la empresa.

¿Cuál es la diferencia entre HBO Max y HBO GO?

La diferencia entre estas unidades de negocio es el tipo de contenido que brindan. Go ofrece temporadas y capítulos de los programas de HBO, así como películas y especiales de televisión. En Max se añadirán originales exclusivos más una selección de programas y películas que no son de la empresa, además de todo el contenido de la cadena.