Una nueva plataforma de streaming para Latinoamérica. HBO Max anunció que su servicio de series y videos debutará en su nuevo mercado el 29 de junio de este 2021.

El lanzamiento será simultáneo en 39 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Perú. Con ello, Warner Media busca reunir los contenidos más populares de HBO, Warner Bros New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV y Adult Swim para adultos, así como Cartoon Network y Looney Tunes Cartoons para su público infantil.

Aquí te contamos todos los detalles para disfrutar de tus series y películas favoritas el resto del año.

¿Cuándo llega HBO Max a Latinoamérica?

La plataforma de streaming, que engloba una amplia variedad de producciones de Warner Media, estará disponible en territorios latinos a partir del 29 de junio.

¿Cuál es el precio de HBO en Perú?

En Perú, los precios irán desde los 20 soles aproximadamente. La plataforma confirmó que contará con dos planes para toda la región.

Precios de HBO en Latinoamérica

HBO Max ha señalado que tendrá dos planes de lanzamiento con precios adaptados a cada país.

El plan Standard permitirá a los usuarios crear cinco perfiles y ver el contenido en tres dispositivos simultáneamente en 4K por un aproximado de 30 soles.

El plan Mobile permitirá usar el servicio solo en celulares y tabletas de manera personal por un aproximado de 20 soles.

Asimismo, brindará un periodo de prueba de siete días, cancelable cuando el usuario lo desee, y contenidos gratuitos ‘degustables’. Además, hay promociones de precio para suscripciones de tres meses o un año.

Al momento del lanzamiento, tanto los suscriptores directos de HBO GO como los que abonan por medio de socios participantes tendrán acceso a HBO Max. Por lo que el actual servicio de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado.

¿Qué es HBO Max?

HBO Max es una plataforma de streaming (bajo demanda) de Warner Media, en la que ofrecen no solo contenido original de HBO, sino que también incluye nuevas producciones propias y de otros servicios de la compañía.

¿Cuál es la diferencia entre HBO Go y HBO Max?

Warner Media apuesta por HBO Max no solo por usar el nombre de su cadena estrella HBO, sino también porque incluye, por primera vez, gran parte del catálogo de contenido de casi toda su cadena. Actualmente, en su mercado existe tres servicios como HBO Go, HBO Now y HBO Max.

Go ofrece acceso vía streaming a sus suscriptores de cable. Por su parte, Now sirve para el mismo propósito, pero como una opción independiente para quienes no tienen televisión por cable. La mayor diferencia entre ellos y HBO Max es la biblioteca de contenidos.

Go y Now ofrecen temporadas y capítulos de los programas de HBO, así como películas y especiales de televisión. En Max se añadirán originales exclusivos más una selección de programas y películas que no son de la empresa, además de todo el contenido de la cadena.

HBO Max: catálogo de series y películas

El estreno de la plataforma tiene incluido una cartelera imperdible, donde destacan Friends y The big bang theory.

Friends: the reunion estrena el reencuentro de sus actores este 27 de mayo en Estados Unidos. Foto: HBO

Series originales de la cadena HBO: Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen y House of the dragon.

Game of thrones se posicionó durante ocho temporadas como una de las series más populares. Foto: HBO

Estrenos de Warner Bros 2021 (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine): En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadros suicida, Dune y The conjuring: the devil made me do it.

Space jam 2 se estrenará el próximo 16 de julio de 2021. Foto: Warner Bros

Otras películas ya estrenas en Warnes Bros: Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, y Godzilla vs. Kong.

Godzilla vs. Kong puede verse por internet a través de HBO Max. Foto: difusión

Franquicias: Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix.

La saga de Harry Potter también estará en exclusiva a través de la plataforma HBO MAX. Foto: difusión

Clásicas del cine: El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

Casablanca es otro de los film que podrás disfrutas desde el 29 de junio por HBO Max. Foto: difusión

Universo DC: Liga de la Justicia, Mujer Maravilla 1948, Guasón, Superman & Lois, Doom Patrol, entre otros.

Guasón es una de la entregas más pedidas de los últimos meses. Foto: difusión

Estrenos exclusivos: The flight attendant, Genera+ion, Raised by wolves, Sand just like that y Reboot de gossip girl.

The flight attendant es una de las entregas exclusivas que llegará a Latinoamérica. Foto: HBO

Realities y documentales: Selena + Chef, Legendary, Nicki Minaj y Friens: the reunion.

Selena + chef es otra de las producciones de realities que estará en el nuevo lanzamiento de HBO Max. Foto: difusión

Contenido familiar: Plaza Sésamo, Las chicas super poderosas, Hora de aventura: tierra lejanas, Los Jóvenes Titanes en acción, Scooby Doo, Pam Patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumballben 10.

Hora de aventura: tierra lejanas. Foto: HBO

Producciones latinas nuevas: Pop divas, PCC poder secreto, Jornada astral, The cut, Las bravas y Amarres.

Las Bravas es una producción que los fanáticos esperan con ansias. Foto: difusión

Producciones latinas ya estrenas: Capadocia, Sr. Ávila, El jardín de bronce, Epitafios y Un gallo para Esculapio.

Entre los films ya estrenados está Capadocia. Foto: HBO

Producciones en Europa: Beartown (drama escandinavo), 30 monedas (serie de terror española), Veneno (biopic de la vida de Cristina Ortiz), Gomorra (serie italiana), Valley of tears (drama israelí) Babil (melodra turco) Doctor milagro (serie de un joven con habilidades especiales).

Producciones europeas como Beartown también estarán disponibles. Foto: HBO

Deportes: Champions (disponible para fans de México y Brasil por el momento).