El conjuro 3: critica anticipa una de las tramas más terroríficas de saga

A seis meses de retomar las grabaciones de la película, suspendidas por la cuarentena establecida en Estados Unidos, Warner Bros. presentó el primer tráiler de El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo.

En las imágenes vimos a Patrick Wilson y Vera Farmiga volver dar vida a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que llamaron la atención del mundo con sus sorprendentes casos.

Primeras críticas de El conjuro 3

Gracias a un estreno anticipado en Estados Unidos, portales especializados han compartidos sus primeras reacciones en torno a The conjuring 3: the devil made me do it. Todo indica que el filme ha captado la atención de la audiencia al punto de ser llamada “terriblemente demoníaca”.

Erik Davis de Fandango y Rotten Tomatoes dijo lo siguiente: “The conjuring 3 es terriblemente demoníaca y escalofriante, con una secuencia de apertura sensacional y una escena en la cama de agua que rivaliza con cualquier momento único de la franquicia hasta ahora”.

Warner Bros compartió un avance de The conjuring 3: the devil made me do it. Foto: Warner

Jenelle Riley de Variety acotó: “Soy fanática de las películas de El Conjuro y esta no es una excepción. Me encanta todo, desde los collares de los 80 de Vera Farmiga y el afecto soñador de Patrick Wilson hasta cada easter egg. Mantienen la calidad alta de siempre”.

Ed y Lorraine Warren afrontarán un nuevo caso paranormal Foto: Warner Bros

Drew Taylor de Collider y Vanity Fair sentenció: “Es una película que se desvía de la fórmula de la casa encantada para dar paso a una visión espeluznante. Michael Chaves mantiene el sello visual de las películas de James Wan al tiempo que agrega lo suyo. Además, da mucho miedo”.

¿De qué trata El conjuro 3?

La cinta nos trae de nuevo a los Warren, quienes en esta ocasión conocerán a Arne Johnson, hombre acusado de asesinato que alegó en la corte haber sido poseído por un ente maligno. La historia, inspirada en un caso real, se ubicará en 1981 y describirá las repercusiones judiciales por un evento de posesión demoníaca.

Fecha de estreno de El conjuro 3