La temporada 2 de Luis Miguel, la serie sigue llevando a los fans a través de la vida y carrera del exitoso cantante.

Los capítulos 1 y 2 del programa no solo dieron más información sobre el paradero de Marcela Basteri, sino cómo se produjo uno de los temas más importantes de la carrera del ‘Sol de México’: “Hasta que me olvides”, del disco Aries de 1993.

Con la llegada del episodio 3, se apreciaron los pormenores detrás de otra de sus canciones: “Suave”. Para la cuarta entrega, “Ayer” fue la protagonista y, para la quinta historia, “Te extraño” acompañó a los televidentes. “Historia de un amor” gustó a los fans en la sexta trama y para la séptima “Entrégate” fue la elegida.

La historia detrás de “Entrégate” de Luis Miguel

La serie buceó en los detalles detrás de la composición de Juan Carlos Calderón, la cual formó parte del disco 20 años de Luis Miguel. En su momento, fue llamada por muchos como uno de las melodías más sugerentes del artista tras escuchar la letra.

Con el tema colocándose en los primeros lugares de las listas de popularidad de México y varios países de Latinoamérica, el artista decidió que “Entrégate” tuviera una versión en inglés, la cual lleva por nombre “Before the dawn”. Esta canción llegó con la intención de internacionalizar al ‘Sol’, sin embargo, el alcance que tuvo en América Latina, no fue el mismo en Estados Unidos y parte de Europa.

La modelo del videoclip “Entrégate”

El video se grabó en Bariloche, Argentina, según contó Héctor Parodi, miembro de la producción, al portal LT10. Él indicó que Luis Miguel insistió en querer usar un auto descapotable en el video, el cual pudieron alquilar gracias a un alemán que vivía cerca y tenía un colección de autos.

En cuanto a la aparición de la modelo Verónica Varano, ella conversó con la revista Para ti y reveló cómo llegó a ser parte de dicho videoclip.

“Luis Miguel estaba en Miami, me vio en una revista y pidió que me convocaran. Me llamaron, lo conocí, me pareció amoroso y viajamos a Bariloche, donde trabajamos una semana. Fue todo muy simple y armonioso”, explicó.