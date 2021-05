Zack Snyder responde a las críticas de Scorsese contra cine de superhéroes

El cine de superhéroes, liderado por Marvel Studios and DC Films, ha hecho historia en el cine por sus inmensos ingresos e impacto en la cultura pop. Sin embargo, no ha se librado de tener detractores entre los que se incluye Martin Scorsese.

Anteriormente, el director de The irishman señaló que la juventud no debería tomar estas películas como cine. “Lo más parecido que se me ocurre, por lo bien hechas que están y los actores dando lo mejor de sí bajo esas circunstancias, son los parques temáticos”.

Las declaraciones despertaron diversos comentarios de millones de fans del género de los superhéroes alrededor del mundo. En una sesión de preguntas y respuestas de The Guardian, Zack Snyder decidió hablar al respecto, ya que una significante parte de su filmografía está dedicada a este tipo de películas.

“Oh, es justo. Martin Scorsese es un genio. Si eres realmente bueno en algo, comentar sobre ese mundo está completamente dentro de tus derechos. Eso no disminuye mi respeto por él. Estoy seguro de que no estaba hablando de mis películas. Podría haberlo sido, pero me gusta pensar que no lo fue. Se refería a los otros”.

Zack Snyder elogia el Universo Cinematográfico de Marvel

Zack Snyder explicó a The New York Times que él aborda a los personajes de DC y su mitología muy en serio, a diferencia de Marvel Studios donde las películas suelen tener un tono liviano y nunca carente de comedia. Sin embargo, resaltó que el estudio es el mejor haciendo lo que hace.

“Lo sabía antes de Batman vs. Superman, cuando hicimos Man of Steel. Marvel estaba haciendo algo más. Ellos están haciendo, a un nivel mayor, estas populares comedias-acción con corazón. Y lo han hecho increíble”, fueron las sinceras palabras del director al medio especializado.