Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis están próximas a retomar sus papeles en un nuevo formato de Sex and the city, la icónica serie que las llevó a la fama mundial. Además, este será un nuevo inicio para la actriz Sara Ramírez.

And just like that… será la secuela en la que los personajes Carrie, Miranda y Charlotte verán los cambios en sus vidas: de cuando tenían 30 a bordear los 50 años. Hay mucha expectativa en torno a este regreso. No obstante, veríamos un gran cambio, tanto en la temática como en el enfoque de sus roles. En ese contexto es donde Ramírez toma las riendas del asunto.

A finales de 2020, Ramírez ocupó los primeros espacios de las tendencias internacionales al declararse abiertamente no binaria; es decir, no se identifica con los géneros tradicionales masculinos y femeninos. Esta característica será compartida con su personaje en la ficción.

Según reporta la revista Variety, la exestrella de Grey’s anatomy interpretará a Che Diaz, una presentadora de podcast queer y no binaria, cuyo sentido del humor, gran corazón y visión progresista de los roles de género la han convertido en una importante figura del entretenimiento.

Activismo

Sin lugar a duda, esta representación dará nuevas oportunidades de visibilización a la comunidad LGTBI. No obstante, esta no es la primera vez que Sara Ramírez presta su talento para contribuir al activismo en favor de dicho colectivo.

Durante su participación en Grey’s anatomy, interpretó a la doctora ortopedista bisexual Callie Torres, quien se convirtió en el personaje de esta comunidad con más apariciones en la historia de la televisión estadounidense, con un total de 240 capítulos. Así lo informó Los Ángeles Times.