Robert Pattinson sube un peldaño y firma contrato múltiple con Warner Bros

El actor británico Robert Pattinson ha firmado un contrato que le abrirá las puertas para llevar a cabo futuras cintas con Warner Media. Dicho acuerdo, que le otorga el papel de productor, le permitirá desde ahora proponer diferentes proyectos a los ejecutivos del estudio o para cualquiera de sus divisiones como HBO y HBO Max.

El tipo de contrato first-look que ha suscrito Pattinson le hace escalar un peldaño en la industria del cine y entretenimiento, pues sus ideas creativas podrán tener cabida en cualquiera de las divisiones del conglomerado de Warner, si es que así lo deciden ellos. Así lo ha informado el portal The Hollywood Reporter.

Por su parte, el nuevo Bruce Wayne en la cinta de Matt Reeves, ha expresado su alegría por la relación más cercana que tendrá ahora con la casa de entretenimiento.

“Warner Bros Pictures y HBO han sido siempre sinónimos con el cine más innovador. Estoy emocionado de trabajar con ellos para descubrir las más emocionantes nuevas voces en cine y televisión y ayudar en llevar sus visiones a la vida. He amado trabajar con el estudio durante años y tengo mucho respeto por su dedicación, su entrega y voluntad para tomar riesgos y su deseo por empujar los límites creativos” , señaló el intérprete.

Pattinson no se equivoca, pues aunque no todos han sido aciertos, tanto Warner como HBO siempre han estado dispuestos a asumir riesgos. Sobre este último, por ejemplo, están grandes series de alto nivel como Game of Thrones y ahora su precuela, House of the Dragon.

Estas características e ideas calzan bien con la personalidad del actor, pues desde hace un par de años, luego de la abrumadora fanaticada que provocó su papel como el vampiro Edward en Crepúsculo, ha estado involucrado en películas que le han hecho crecer en su profesión.

Prueba de su capacidad actoral son las películas Good Time (2017), donde interpretó a un ladrón de bancos en una trama sumamente frenética, y en The Lighthouse (2019), donde trabajó junto al talentoso director Robert Eggers, quien lo llevó a un nivel de exploración bizarro junto a Willem Dafoe.

Robert Pattinson Roles

De esta manera, el riesgo y la innovación son dos palabras que están siempre en la mente de Pattinson, quien asumiendo diversos roles dentro de películas independientes y grandes producciones, ha pasado desapercibido por mucha gente.

Sin embargo, esto cambió hace 2 años, cuando luego de aproximadamente 7 años, se puso nuevamente en el ojo mediático cuando se anunció su papel como Batman.

Por ahora habrá que esperar a ver qué traerán Pattinson y Warner. Mientras tanto, los fanáticos del actor y del murciélago podrán verlo en The Batman, el próximo año cuando llegue a salas de cine.