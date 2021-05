¿New Amsterdam tendrá un spin-off? Todo sobre el futuro del show de Netflix

Antes de gozar de la gran acogida con la que cuenta ahora, New Amsterdam pasó primero por las filas de la cadena española Atremedia y luego aterrizó a Amazon Prime Video. No obstante, fue cuando se incorporó al catálogo de Netflix que cobró mayor cantidad de espectadores a nivel internacional.

Pese a que aún sigue disponible en la plataforma de Reed Hastings, la tercera entrega de este éxito de streaming se estrenará a través de FOX, que adquirió sus derechos hace algún tiempo. La fecha elegida, al menos para Estados Unidos, es el 2 de junio. Asimismo, según reporta Deadline, la serie se extenderá —por lo pronto— hasta cinco temporadas.

Continuando la historia

Como en toda producción exitosa —y mientras los niveles de audiencia lo permitan— es casi imposible no otorgarle continuidad a una historia con tanto de dónde hilar. En ese sentido, Deadline reportó que Paul Teledgy, presidente de NBC Entertainment, tendría las intenciones de extender la serie. “Hay un potencial para un spin-off (…). Puedo imaginar todo un mundo alrededor de New Amsterdam”, afirmó el alto ejecutivo.

Según mencionan las fuentes internacionales, el concepto de un posible spin-off aún no se ha desarrollado, pero debido al desarrollo de los personajes a través de la trama, se desliza una gran posibilidad de profundizar en la vida de alguno de ellos.

Esto sería un gran movimiento comercial dado que New Amsterdam cuenta con grandes niveles de aceptación, gracias a los cuales se ha posicionado como el segundo mejor drama calificado por la NBC, tan solo después de This is us.