Eternals de Marvel: ¿quiénes son los nuevos superhéroes del UCM?

Después del éxito de ‘Avengers: Endgame’, Marvel Studios desea continuar la historia del UCM con la inclusión de los Eternos. Pero, ¿quiénes son estos personajes y por qué son tan importantes? Aquí te contaremos todo lo que necesitas saber.

Eternals o Eternos es la nueva película que formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Este film ya estrenó su primer tráiler, el cual te mostramos a continuación.

Eternals - tráiler

Eternals - elenco y personajes

Entre las celebridades que más destacan se encuentran Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Richard Madden (Ikaris), Lauren Ridloff (Makkari) y Kumail Nanjiani (Kingo). Completan la lista:

Brian Tyree Henry como Phastos

Don Lee como Gilgamesh

Lia McHugh como Sprite

Barry Keoghan como Druig

Gemma Chan como Sersi

Kit Harington como Dane Whitman / El Caballero Negro

¿Quiénes son los Eternos?

En los cómics, los Eternos o Eternals son seres de extraordinario poder que gozan de vidas muy largas. Ellos tienen como misión principal defender la Tierra. Fueron creados por Los Celestiales (dioses del espacio) junto a otras dos razas que conforman las ramas evolutivas de la humanidad.

En la realidad, su historia nace en 1976 de la mano de Jack Kirby, destacado dibujante de cómics que fue cocreador de los Avengers, Fantastic Four y X-Men.

Película que formará parte de la Fase 4 de Marvel tendrá como protagonistas a Los Eternos. Foto: Difusión

Eternals - fecha de estreno

Si el calendario de estrenos de Marvel Studios no cambia, la película dirigida por Chloé Zhao llegará a los cines el próximo 5 de noviembre de 2021. Aún no se sabe si también se estrenará en Disney Plus.