El ejército de los muertos, dirigida por Zack Snyder, se estrenó en Netflix el 21 de mayo de 2021 y a pesar de las críticas por parte del público y la prensa especializada, el gigante de streaming confía en la historia y planea nuevos proyectos para ampliar la saga.

Con un final incierto, la cinta da pie a una segunda parte que muestre la propagación zombie fuera de las Vegas. Sin embargo, los planes se inclinan a precuelas y no secuelas directas.

Los spin off del Ejército de los muertos

Según informa el portal DiscussingFilm, Netflix trabaja en varios spin off de la cinta, los cuales incluyen una precuela titulada Army of thieves y un anime que serán exclusivos de la plataforma.

El ejéricto de los muertos - tráiler

¿De qué trata El ejército de los muertos?

Army of the dead gira en torno a un grupo de mercenarios, liderados por el personaje de Dave Bautista, que aceptan la misión de ingresar a una caja fuerte ubicada en medio de Las Vegas, ahora infestada por zombis. Lo que no imaginaron era que estos seres tienen una especie de organización que los llevará a poner su vida en peligro.

El ejército de los muertos - elenco y personajes