Zack Snyder explica por qué pone símbolos cristianos en sus cintas de DC

Todo gran director de cine guarda en su mente grandes referentes y momentos de películas, libros, series, pinturas, entre otros. De esta misma tendencia no escapa Zack Snyder, quien recientemente explicó por qué en sus películas de DC se dan varios momentos que son referentes claros a la cultura judeocristiana.

No es novedad que temas sobre la vida, la muerte y la divinidad siempre han estado presentes en la mayor parte de la filmografía de Snyder. Sin embargo, en sus más recientes cintas de DC, personajes como Superman y Batman han tenido momentos mucho más marcados por la cristiandad.

En una entrevista brindada para el portal The Guardian, Snyder (quien acaba de estrenar hoy por Netflix su nueva producción Army of the Dead) dijo que, en efecto, sus cintas con los superhéroes de DC guardan cierta relación con la divinidad de Jesucristo.

“Sí, creo que la identidad cristiana filosófica de occidente vive mucho a través de esos personajes de DC. Superman personifica muchas de esas mismas cualidades que vemos en la historia mitológica de Cristo, en su muerte y resurrección. A veces, es más fácil evocar esas cosas a través de imágenes”, aclaró el director.

Snyder siempre ha destacado por tener una fotografía oscura y misteriosa con momentos en cámara lenta que tratan, de cierta manera, pintar un cuadro que quede grabado en la mente del espectador. Esto, ha sido tanto motivo de burla para sus haters, como de reconocimiento por parte de sus fans.

Desde Man of Steel (2013), el cineasta ya ponía referencias en la historia de Superman, un ser que había venido disfrazado de humano a la Tierra, pero que era algo más, teniendo que cumplir una misión importante durante su estancia en nuestro mundo.

Descendimiento de Cristo - Batman v Superman. Foto: composición/difusión.

Luego, en Batman vs. Superman: Dawn of Justice (2016), la muerte del mismo personaje, en el momento en que Batman baja el cuerpo de Superman, es una referencia que se ve en el cuadro Descendimiento de Cristo, óleo de Pedro Pablo Rubens en el que se retrató cómo Jesús era bajado del madero en el que murió.

En La Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021) por ejemplo, se hicieron varias algunas referencias al Diablo y el infierno en la historia del villano Darkseid. Sin embargo, el momento que más se lleva la atención y se relaciona con el cristianismo es el momento de la resurrección de Superman, donde el personaje vuela hacia el espacio exterior y se coloca justo enfrente del sol abriendo los brazos como la forma de una cruz.

Superman en Justice League. Foto: captura de Youtube.

La historia de Superman, vista de manera resumida, también se puede relacionar con la de Jesús. La llegada de un ser superior a la Tierra que luego tiene que sacrificarse de gran manera para salvar a la humanidad y después resucita dándole esperanza al mundo, es, sin dudas, una clara influencia no solo en el superhéroe de DC sino en gran parte de la cultura popular.

Por otro lado está Batman, quien en Batman v Superman (2016) dice que la muerte de sus padres le enseñó que la vida no tiene sentido, pero que en La Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021) señala varias veces que ha dejado de hacer las cosas por la razón y que ahora actúa por fe (referencia a la vida de un cristiano después de su bautismo).

Actualmente, Snyder ya se ha abierto camino dejando de lado a DC (al menos por el momento) y está estrenando en Netflix, hoy 21 de mayo, su cinta sobre zombies titulada Army of the Dead, en la que actúan Dave Bautista y Ana de la Reguera.