Respect: Jennifer Hudson es Aretha Franklin en nuevo film

A Jennifer Hudson fue la misma Aretha Franklin quien le pidió interpretarla. Han pasado 15 años de su propuesta y dos desde que falleció la Reina del Soul y mítica artista que inspiró a estrellas como Adele y a la propia protagonista del biopic Respect. “Nos conocimos en Nueva York, y tuvimos una charla al respecto. No había ningún guion, ella quería reunirse conmigo”, dijo Hudson en 2006. Años después, cuando estaba actuando en Broadway, llegó la invitación oficial. “Ella me llamó y me dijo: ‘He tomado una decisión y quiero que me interpretes, ¡pero no se lo digas a nadie!”.

Esta semana se presentó el tráiler oficial de la cinta biográfica de la cantante, narrada en medio del turbulento panorama político y social de Estados Unidos de los 60. “El ascenso de la carrera de Aretha Franklin desde una niña cantando en el coro de la iglesia de su padre hasta su estrellato internacional, Respect es la notable historia real del viaje del ícono de la música para encontrar su voz”.

Respect, que se estrenará en Estados Unidos el 18 de agosto, toma el nombre del hit que la convirtió en la voz del movimiento feminista y luchadora por los derechos civiles. A la canción creada por Otis Redding, que tenía en su versión original un discurso machista sobre un hombre que llega a casa pidiendo respeto, Aretha le agregó coros y la modificó. “Necesito un cambio. Quiero cantar lo que quiero cantar”, dice en el tráiler antes de empezar a escribir lo que eventualmente sería la canción que abre el vinilo I Never Loved a Man the Way I Love You, una de las mejores producciones de la historia, según Rolling Stone.

La cinta es dirigida por Liesl Tommy, la primera mujer afroamericana que fue nominada al Tony, y el guion fue escrito por la dramaturga Tracey Scott Wilson. Por su lado, Jennifer Hudson, de 39 años, ha ganado un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA por la película Dreamgirls, además de un Grammy a mejor álbum de R&B en 2009. La actriz le dijo a Billboard que no buscó imitar a Aretha. “Es como un equilibrio, siento que es más su influencia sobre mí y mi interpretación, en lugar de tratar de imitar. Solo hay una Aretha. ‘Está bien, ¿se supone que debo cantar esto como yo, Jennifer, o se supone que debo cantarlo como Aretha?’. ¿Qué tal si dejo que sea la influencia de ella a través de mí y cómo ha ayudado a dar forma a mi arte a lo largo de los años?”.