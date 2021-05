Last night in Soho: Anya Taylor-Joy protagoniza teaser tráiler del filme

Anya Taylor-Joy tiene emocionados a sus fans con el lanzamiento de Last night in Soho, un thiller psicológico dirigido por Edgar Wright. Si bien la producción sufrió una serie de retrasos por la pandemia, ya lanzó el primer teaser tráiler por medio de las redes sociales.

“Sé que algunos de ustedes pueden estar decepcionados (por el retraso), pero espero que más de ustedes puedan experimentarlo como pretendíamos: en la oscuridad, en una pantalla grande, con una audiencia. Nos vemos en el cine”, dijo el cineasta en Twitter anteriormente.

Mira aquí el teaser tráiler de Last night in Soho

Anya Taylor-Joy compartirá con rostros conocidos de la industria como Thomasin McKenzie, Matt Smith y Terence Stamp.

¿De qué trata Last night in Soho?

Una joven chica apasionada del diseño de modas entra de manera misteriosa a los años 60, donde se encuentra con su ídolo, una cantante. Sin embargo, el Londres de esa década no es lo que parece, mientras el tiempo comienza a derrumbarse con inquietantes consecuencias.

La cinta cuenta con un guion a cargo de Krysty Wilson-Cairns, escritora conocida por 1917 y The good nurse. Ambos trabajos garantizan a los fans la calidad de Last night in Soho.

¿Cuándo se estrena Last night in Soho?

Last night in Soho, la nueva película de Edgar Wright, tiene agendado su estreno para el próximo 22 de octubre del 2021. Mientras tanto, queda esperar por el lanzamiento del tráiler oficial el 25 de mayo.