Elizabeth Olsen revela los nuevos poderes Scarlet Witch en Doctor Strange 2

WandaVision fue uno de los primeros éxitos entre los suscriptores de Disney Plus y el público en general. Aunque los espectadores esperaron la aparición de Dr. Strange en el último episodio, el personaje no fue parte de la ficción.

Sin embargo, la trama de la serie impulsó a que el personaje que interpreta Olsen se conectara con la película Doctor Strange in the multiverse of madness, secuela del largometraje estrenado en 2016 y que es protagonizado por Benedict Cumberbatch.

Sobre esto, la actriz reveló detalles interesante acerca de lo que podrá realizar Scarlet Witch en el filme de Doctor Strange: “ Tiene algunos poderes divertidos. Ya sabes, la telequinesis, puede viajar entre universos y más ”.

Aunque la interprete no dio más detalles en la entrevista realizada por el podcast de The Hollywood reporter’s awards chatter, es seguro que el viaje entre multiversos del personaje cambiará el futuro del UCM, ya que podremos ver distintos superhéroes y villanos en la pantalla grande.

¿De qué tratará Doctor Strange in the multiverse of madness?

Sobre el argumento de la cinta, se conoce que el protagonista continúa su investigación sobre la Gema del Tiempo. Sin embargo, un nuevo enemigo busca destruir a cada hechicero restante en la Tierra y desatar un mal indescriptible.

A diferencia de las otras entregas del Universo Cinematoigráfico de Marvel, el filme explorará el género de terror y contará con el coprotagonismo de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), cuyo rol vendría precedido por los sucesos de la serie WandaVision.

Doctor Strange 2 tendrá como director a Sam Raimi, conocido por encargarse de la primera trilogía de Spider-Man a inicios de 2000. Su fecha de estreno está agendada para el próximo 25 de marzo de 2022.