Army of the dead, la más reciente película de Zack Snyder, llegó a Netflix el pasado 21 de mayo y está dando de qué hablar entre los fanáticos de los zombies. Acción, comedia y una misión insólita son algunos de los elementos que uno puede encontrar en la cinta, pero no sería todo.

Para sorpresa de los fans, el director compartió el mensaje detrás de la historia como toda buena cinta de zombies lo amerita. “Se sentía como que para realmente hacer el género correctamente, el comentario social está en su meollo, en sus raíces”, contó a The Associated Press.

Como vimos en la cinta, la ciudad de Las Vegas fue infestada por muertos vivientes y el gobierno de los Estados Unidos construyó un muro alrededor para retenerlos. Si bien el cineasta admite que surgió como una función de la trama, señala que “necesitamos usar esas cosas como un espejo ante nosotros”.

“Una vez que levantas una enorme pared alrededor de una ciudad, te encuentras haciendo referencia a todo tipo de leyes que se han creado por todo tipo de motivos, y creo que estar consciente de este tipo de cosas es muy importante”, explicó Snyder.

Zack Snyder vuelve a darle un giro a los zombies y busca aportar algo nuevo al género. Foto: composición/difusión.

Army of the dead - sinopsis oficial

“Después de un brote zombi en Las Vegas, un grupo de mercenarios toma la apuesta final, aventurándose en la zona de cuarentena para lograr el mayor atraco jamás intentado”, explica la sinopsis de El Ejército de los muertos.