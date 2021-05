Elizabeth Olsen reveló que Bruja Escarlata puede viajar entre UCM de Marvel

No hay duda de que WandaVision fue un éxito entre los suscriptores de Disney Plus y el público en general. Si bien los fans esperaron hasta el último capítulo la aparición de Dr. Strange, el mismo no se dio por la pandemia de la COVID-19, la cual limitó la grabación de la serie.

Con la historia liderada por Elizabeth Olsen gustando también a la crítica, la trama le dio el puente necesario al personaje de Olsen para continuar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Wanda Maxinoff y su viaje en el multiverso de Marvel

Con fanáticos queriendo saber más sobre el destino de la vengadora, WandaVision nos presentó finalmente a Wanda Maxinoff como la Bruja Escarlata, pero también el alcance de sus poderes.

Sobre esto, Elizabeth Olsen conversó con Scott Feinberg en el podcast de The Hollywood Reporter’s Awards Chatter. “Tiene algunos poderes divertidos. Ya sabes, la telequinesis, puede viajar entre universos y más” . Si bien la actriz no dio más detalles, posiblemente después de darse cuenta que dio más información que por contrato se le permite, este es un dato que nos servirá para el futuro del personaje.

¿Qué viene para la Bruja Escarlata?

Seguidores por un tiempo han pensado que la “locura” de Scarlet Witch alterará el multiverso, evento que ya se ha visto en los cómics y empezó con la búsqueda de sus hijos: Tommy y Billy.

Algo que nos da un guiño a este suceso se ha victo en WandaVision, capítulo final. En la escena postcrédito, la bruja sale estudiando el Darkhold en su forma astral, momento en el que escucha los gritos de los niños.

Scarlet Witch y la magia del caos. Foto: Marvel Cómics

Por el momento, está claro que Wanda es una pieza importante de la Fase 4 del UCM, universo cinematográfico que sigue en desarrollo.