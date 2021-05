El ejército de los muertos, final explicado: ¿Qué pasó con Vanderohe?

Army of the dead (El ejército de los muertos) es la nueva película de Zack Snyder, director que llegó al streaming tras su paso por Warner Bros. El cineasta, que se coloca detrás de una cámara después de lanzar Justice League Snyder’s cut, regresa al subgénero de terror 17 años después del lanzamiento de El amanecer de los muertos.

La película no solo ha sorprendido a los fanáticos, sino se ha posicionado como la más vista en Netflix Perú. Si ya la viste, sabes que su final dejó más preguntas que respuestas.

Tráiler de El ejército de los zombis

Cuidado con la siguiente información

¿De qué trata El ejército de los muertos?

Army of the dead tiene lugar en Las Vegas, ciudad que ha sido tomada por los zombis y que ha provocado que el gobierno este a punto de bombardearla. Mientras esto sucede, el dueño del casino Bly Tanaka recluta al exmercenario Scott Ward (Dave Bautista) para infiltrarse en el lugar y recuperar $ 200 millones de su bóveda.

Final explicado de El ejército de los muertos

Lilly, también conocida como ‘La coyote’ (Nora Arnezeder), se entera del plan de Martin y le roba la cabeza de la reina zombi. Pero a pesar de esta pequeña victoria, el equipo todavía tiene que salir de Las Vegas.

Tras darse cuenta que el rey zombi busca venganza, son atacados y empujados a la parte superior del edificio donde están. La mayor parte del equipo muere, dejando a Scott, su hija Kate (Ella Purnell), la piloto de helicóptero Marianne (Tig Notaro) y Vanderohe (Omari Hardwick) vivos. Cuando están por huir, el rey los alcanza y empiezan a luchar dentro de la nave. En una escena de alta tensión, el helicóptero se estrella. La única sobreviviente es Kate, que debe matar a su padre al haber sido mordido por el zombi.

Aquí lo importante. Lo que los fans se preguntaban era qué pasó con Vanderohe, quien quedó atrapado en una de las bóvedas y se creía muerto tras la explosión de Las Vegas. Él logró sobrevivir y llevarse parte del botín. Lo que nadie espero era que enseñe a la cámara que él también había sido mordido. En otras palabras, los zombis no fueron eliminados del todo.

Zack Snyder no solo ha dejado la puerta abierta para una secuela, sino confirmó más proyectos entorno a Army of the dead, historia que tiene un futuro de universo zombi.