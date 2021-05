Army of the dead podría tener secuela: Netflix confirma precuela y spin-off

Army of the dead, la película dirigida por Zack Snyder, llegó a Netflix el último 21 de mayo y ya se ha convertido en la película más vista por los peruanos. Acción, comedia y una misión insólita son algunos de los elementos que convirtieron al filme en todo un éxito.

La historia nos presentó a un grupo de mercenarios decididos a llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas. Todo justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. Así tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva.

Durante los 148 minutos de duración, llegamos a conocer a los personajes y su lucha contra reloj para hacerse con los millones de dólares. Muchos perecieron en el camino, mientras que otros sobrevivieron o eso nos hicieron creer hasta que llegamos a los últimos minutos de la película.

Como vimos, Vanderohe logró hacerse con gran parte del botín y toma un vuelo en avión para disfrutar su nueva vida. Sin embargo, se siente indispuesto y va al baño para examinarse. Para sorpresa de los espectadores y el personaje, tenía una mordida de zombi que sentenciaba su destino como el nuevo portador del virus.

El afiche presenta a los protagonistas de Army of the dead. Foto: Netflix

Con ese final abierto la cinta da pie a una segunda parte que muestre la propagación zombie fuera de las Vegas. En realidad, Zack Snyder ya había mostrado su entusiasmo por ampliar el universo ficticio del que forman parte Army of the dead y Dawn of the dead. Sin embargo, los planes se inclinan a precuelas y no secuelas directas.

“Estoy tremendamente emocionado por la oportunidad de asociarme con Netflix de nuevo para expandir el universo de Army of the dead tanto con una precuela internacional, como explorando el visualmente dinámico mundo de la animación. Ha sido una colaboración genial y estamos entusiasmados con que Netflix vea nuestra propiedad intelectual tan grande como nosotros”, declaró el director anteriormente.