Esta semana se dio a conocer que Charly Flow denunció a Yeimy Montoya por injuria. Si bien él no lo hizo, sino que fue la gente de Manín, ella terminó en la cárcel.

Hasta dicho lugar llegó Dina, quien fue contratada para quitarle la vida a la cantante, pero no cumplió su cometido. Por el contrario, le advirtió que “alguien muy poderoso” está tras ella. Al salir de prisión, la artista continúa su trabajo para lanzar su carrera musical sin dejar de pensar lo que le dijo la joven.

¿Qué pasó en La reina del flow 2 capítulo 19?

Tras la batalla musical entre Charly y Yeimy, Mike Rivera aprovechó el acercamiento entre la expareja y decidió crear un rumor sobre ellos dos. Esto no le gustó nada a Juancho, novio de la cantante. El productor cumplió su cometido y lanzó en la televisión un especial sobre los tres.

Juancho y Yeimy discuten tras la presentación con Charly Flow. Foto: Caracol TV

Tras ver el informe, Charly le reclamó a Mike, quien dijo que esto lo debe manejar como un escándalo más. “A mi así no me gustan las cosas. Si yo me voy, las fans se van conmigo”, le advirtió al dueño de Grey Shark.

Charly Flow en contra del escándalo creado por Mike Rivera. Foto: Caracol TV

Finalmente, Charly y Yeimy se encontraron. La artista le pidió que deje de inventar rumores y él le dijo que no tuvo nada que ver con el informe emitido. “Si a Juancho no le gusta, dile que se salga de todo esto. Y si a usted tampoco, deje de cantar”, le contestó. Ante esto, Montoya afirmó: “El amor de mi vida es Juan Camilo Mesa, por usted solo tengo lástima”. Ambos se fueron.

Tráiler de La reina del flow 2 capítulo 20

¿Cómo y dónde ver La reina del flow 2, capítulo 20?

La serie se emite de lunes a viernes a las 9.00 p. m. vía Caracol Televisión. Para ver el capítulo 20 de La reina del flow 2 online deberás ingresar aquí: caracoltv.com/senal-vivo . Ten en cuenta que la transmisión televisiva será tan solo para Colombia.

Horario para ver La reina del flow 2, capítulo 20 por países