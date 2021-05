Grey’s anatomy 17x15: Jackson Avery y su capítulo final en el drama médico

Después de más de una década en el Gray Sloan Memorial Hospital, el doctor Jackson Avery se despidió de Grey’s anatomy.

Jesse Williams, actor que da vida al médico, anunció que su última aparición en el drama sería en el capítulo titulado Tradition, el cual se emitió el último jueves 20 de mayo.

La última aparición de Jackson en Grey’s anatomy 17

El capítulo comenzó con Jackson ingresando al hospital por última vez, con su carta de renuncia en la mano y despidiéndose de varios de sus compañeros.

Los primeros a los que les dijo adiós fue a una sorprendida Miranda Bailey (Chandra Wilson) y Richard Webber (James Pickens Jr.). Mientras entrega sus papeles, ambos no dudan en decirle que están orgullosos de él.

El médico se despide también de Jo (Camilla Luddington). Ella le dice: “Gracias por ser un buen amigo, especialmente cuando lo necesitaba. Sabes a qué me refiero. Te agradezco que me lo digas en persona y no a través de una carta ”.

Finalmente, Jackson se encuentra con Meredith Grey (Ellen Pompeo). Él le cuenta sus planes junto a April y Harriet. Mientras conversan en la cama del hospital, Mer le confiesa que le ganó la apuesta a los miembros originales del reparto. “Así que gané. Soy la última sobreviviente de la clase de residencia original. Todos se han ido o han muerto”, bromeó.

Tras una sincera conversación, Jackson decide no participar en el gran aplauso de Meredit, donde muchos miembros del personal y amigos esperan al miembro del equipo que se despide del Gray Sloan Memorial Hospital.

Antes de que Jackson se vaya a Boston, se encuentra con Tom Koracick (Greg Germann). El médico le cuenta a su compañero sobre todos los pacientes que perdió durante la pandemia, y agrega que le debe a las víctimas promulgar un cambio en la sociedad; a esto Avery le responde que se reúna con él durante su viaje.

El capítulo de Grey’s anatomy 17x15 cierra con Jackson frente al hospital y recordando su paso por él. Con flashbacks del personaje, donde vemos parte de su boda y momentos especiales, el médico se aleja de la serie.