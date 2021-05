No respires 2: secuela tendrá clasificación R por nivel de violencia

No respires 2 llegará cinco años después de la primera entrega y los fans no podrían estar más emocionados por ver la secuela dirigida por ‘Fede’ Álvarez. Se espera que la cinta cuente una historia igual de terrorífica con incesantes minutos de tensión.

En la primera entrega, unos jóvenes ladrones creyeron haber encontrado la oportunidad de cometer el robo perfecto. Su objetivo fue un ciego solitario, poseedor de miles de dólares ocultos. Sin embargo, los planes cambian cuando entran a su casa. Al inicio parecía una cinta convencional, por lo que su giro argumental dejó una gran impresión.

Ciertamente, la revelación del personaje de Stephen Lang como un psicópata lleno de temibles secretos dejó impactada a la desprevenida audiencia. Por esto, era de esperarse que el actor repitiera el mismo papel para la secuela cuya sinopsis ya fue revelada por USA Today.

“Ambientada años después del éxito de 2016, la secuela de terror alcanza al veterano ciego Norman Nordstrom, que ha estado viviendo en un lugar aislado, pero su consuelo se ve interrumpido cuando los pecados pasados lo alcanzan”.

Ahora, se confirmó que No respires 2 ha recibido una clasificación R de la MPAA, por “terror, violencia y algunas imágenes perturbadoras”. De esta manera, la aterradora cinta será vista solo por mayores de edad.

No respires 2 se estrenará en el 2021 ¿Qué pasó con Rocky? Foto: Ghost House Pictures

¿Qué podemos esperar de No respires 2?

Stephen Lang ya había adelantado a Dread Central que lo que vendría sería “realmente bueno”. No obstante, la duda es si Jane Levy, quien hizo de Rocky, volverá también a esta secuela; en ese entonces el artista no quiso declarar profundamente. “Eso no puedo decírtelo”, finalizó.

¿Cuál es la fecha de estreno de No respires 2?

No respires 2, la secuela dirigida por ‘Fede’ Álvarez, tiene agendada su fecha de estreno para el próximo 20 de agosto del 2021. Mientras tanto, a los fans solo les queda esperar por más novedades sobre la producción.