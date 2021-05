Elizabeth Olsen elige a Peaky Blinders como su serie favorita

Peaky blinders, la aclamada serie de gánsteres, finalizará con su sexta temporada y su legión de fans cuenta los días para ver los últimos capítulos. Entre ellos se encuentra nada menos que Elizabeth Olsen, quien interpretó a Scarlet Witch en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En una entrevista para Glamour España, la actriz confesó ser una admiradora del programa creado por Steven Knight. De hecho, la eligió como su show favorito aún por encima de WandaVision, la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus en la que compartió protagonismo con Paul Bettany.

”Me encantó ver completa Peaky Blinders. Creo que el dominio de la pantalla de Helen McCrory es estimulante. Siento que aprendo algo cada vez que la veo. También me ha encantado I may destroy you. Es maravilloso ver a Michaela Coel y su escritura no tiene límites”, fue su respuesta durante la entrevista.

¿De qué trata Peaky Blinders?

Una familia de gánsteres asentada en Birmingham tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) dirige un local de apuestas hípicas. Las actividades del ambicioso jefe de la banda llaman la atención del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado desde Belfast para limpiar la ciudad y acabar con la banda.

¿Qué dijo la crítica de Peaky Blinders?

En el portal Rotten Tomatoes, la serie consiguió un 93% de aprobación por parte de la crítica especializada. The Guardian la resumió como una “historia fascinante y acelerada de gánsteres de Birmingham después de la Primera Guerra Mundial”. Además, elogió a Murphy como el “Tommy Shelby, siempre tan cool” y al resto del elenco por sus poderosas actuaciones.