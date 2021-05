Doctor Strange: fichaje de Tilda Swinton como La anciana fue un error

Doctor Strange 2 presentará el multiverso de la locura en el MCU y los fans no podrían estar más emocionados por las posibilidades que la premisa presenta. Sin embargo, varios echarán de menos a The ancient one, el personaje interpretado por Tilda Swinton en la primera entrega.

No obstante, la elección de la actriz no siempre fue del agrado de los fanáticos. El mentor del hechicero ha sido tradicionalmente un hombre asiático, por lo que Marvel Studios fue acusado de hacer ‘whitewashing’ y cambiar arbitrariamente su género.

Mucho se ha hablado al respecto desde entonces, por lo que Kevin Feige le concedió una entrevista a Men’s Health para reflexionar sobre dicha decisión. “Pensamos que estábamos siendo tan inteligentes y tan vanguardistas”, explicó al medio, aceptando que no fue una buena decisión.

“[Decidimos que] no íbamos a hacer el cliché del anciano asiático sabio. Pero fue una llamada de atención para decir: ‘Bueno, espera un minuto, ¿hay alguna otra forma de resolverlo? ¿Hay alguna otra forma de no caer en el cliché y elegir a un actor asiático?’ Y la respuesta, por supuesto, es sí”.

Por otro lado, el actor Lewis Tan (Zhou Cheng) ya había manifestado su rechazo a esta modificación. “No soy el mayor fan de la decisión de casting. Puedo entender por qué querían cambiarlo (...) Creo que una mujer asiática hubiese sido un fichaje fantástico. Dijeron que sería demasiado estereotipada, pero yo no estoy de acuerdo”.