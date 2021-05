Tráiler de The ice road: película de Liam Neeson se estrenará en Netflix

En enero, Liam Neeson, de 68 años, anunció a Entertainment Tonight (ET) que estaba listo para retirarse de la películas de acción. “Hay un par más que voy a hacer, con suerte y si la COVID-19 nos lo permite, pero después de esas no creo que continúe en esto”, explicó.

Tras esta noticia, el actor indicó que, si bien se alejará de dicho género, hay algunos filmes que estrenará en el 2021. Una de ellas es The ice road, historia que ya presentó su primer tráiler oficial.

Tráiler de The ice road

¿De qué trata The ice road?

La sinopsis nos dice lo siguiente: “Después del colapso de una mina de diamantes remota en el extremo norte de Canadá, un conductor (Liam Neeson) debe liderar una misión de rescate imposible sobre un océano helado para salvar a un grupo de mineros atrapados. Luchando contra el deshielo y una tormenta masiva, descubren que la verdadera amenaza está por llegar”.

The ice road tendrá un estreno en diversos cines a nivel mundial, pero también llegará a Netflix, compañía que adquirió sus derechos en marzo de 2021 para emitirla en EE. UU. Por el momento, no se ha revelado cuándo estará disponible para Latinoamérica y Europa en dicho servicio.

El retiro de Liam Neeson del cine de acción

En conversación con ET, Liam Neeson indicó que, si bien ya no contempla las cintas de acción en su futuro, sí aceptaría volver a ellas por dos casos particulares: si Patty Jenkins le ofreciera el papel de Zeus en Mujer Maravilla 3 y si Disney le permite regresar como el maestro Jedi Qui-Gon Jinn de la saga Star Wars en el spin off que se prepara sobre Obi-Wan Kenobi.