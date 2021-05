Locos Addams: Jenna Ortega será la nueva Merlina en la serie de Tim Burton

La nueva familia Addams toma forma. La primera integrante en ser anunciada es Jenna Ortega, quien interpretará a Merlina Addams en la serie que se estrenará en Netflix.

La actriz de 18 años dará vida a la hija adolescente de Morticia y Homero y el público espera con ansias que se presente de manera oficial al resto del elenco.

Ortega ha trabajado antes en una producción del gigante de streaming, en la película El día del sí, al lado de Jennifer Garner. También fue parte de la serie Jane the virgin y obtuvo un rol protagónico en el show de Disney Channel, Stuck in the middle.

La nueva serie de la los Locos Addams, titulada Wednesday (Merlina), será un spin off y será producida por Tim Burton. El show tendrá una temporada conformada por ocho capítulos.

Los locos Addams - sinopsis oficial

La serie es de un misterio intrigante y sobrenatural, que muestra los años de Merlina Addams como estudiante en la Academia Nevermore. Merlina intentará dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que enredó a sus padres hace 25 años, todo mientras navegaba por sus nuevas y muy enredadas relaciones en Nevermore.

¿Quiénes son los integrantes de la familia Adams?

Homero, el padre, es un tipo siniestro que se tortura a sí mismo. Morticia, la madre, es una vampiresa a la que gusta caminar por el cementerio. Los demás miembros de la familia son sus tétricos hijos Merlina y Pericles, el extrañísimo tío Lucas, el mayordomo y Cosa, una mano con vida propia.