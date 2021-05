Injustice 3: Warner Bros Animation y DC Comics confirman película animada

DC y Warner Bros. Animation han confirmando recientemente que su siguiente película animada se concentrará en la historia de Injustice: Gods Among Us (Dioses sobre nosotros, según su traducción al español), el aclamado videojuego de peleas al estilo Mortal Kombat.

Esto, curiosamente, no se ha informado de manera formal, sino que ha sido mencionado como un punto de paso en el anuncio de prensa del filme Batman: the long Halloween, part two (también animada).

La noticia compartida por ambas productoras señaló que se realizará una cinta de Injustice, pero que no será directamente la tercera parte de la historia principal que se ha visto en el juego.

Por otro lado, el director creativo Ed Boon se refirió a la serie de videojuegos Injustice en Twitter. En su cuenta personal, publicó una captura de pantalla del nuevo trending topic en Estados Unidos en ese momento.

Tuit de Ed Boon en el que refiere a la película. Foto: Twitter.

En ese mismo contexto, los fans ya han empezado a especular de manera emocionada de qué podría tratar esta nueva historia. Sin embargo, los detalles sobre la producción son casi inexistentes, por lo que no se sabe si sería una adaptación de la trama contada en la obra de NetherRealm Studios, los cómics o una historia totalmente inédita dentro o fuera del canon oficial del arco argumental.

De igual manera, según el mismo anuncio, el primer avance oficial llegará con el lanzamiento del Blu-ray de Batman: the long Halloween, part two, película que luego de su estreno en digital el 27 de julio llegará de manera física el 10 de agosto de este mismo año.

Injustice: Gods Among Us lanzó su primer juego en el 2013, en el que ponía a Superman como el villano de la historia y a Batman como el líder de una resistencia que iba en contra del superhéroe con la ‘S’ en el pecho. Rápidamente, la historia se volvió una de las más importantes y emocionantes para los fans, lo que originó que se lanzara su secuela Injustice 2 en el 2017.

De esta forma, sin más datos oficiales habrá que esperar nuevas noticias por parte de DC y Warner Bros. Animation sobre la anticipada cinta.