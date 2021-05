Zack Snyder: “Los monstruos somos nosotros”

Desde su primera incursión en el género con su versión de ‘El amanecer de los muertos’ (2004), el director estadounidense Zack Snyder está de regreso a las historias zombis con ‘El ejército de los muertos’, la nueva película de Netflix que se estrena este 21.

Famoso por dirigir cintas taquilleras del universo extendido DC, en marzo de este año el cineasta fue ovacionado tras presentar ‘La Liga de la Justicia’ de Zack Snyder, su propia versión de lo que fue la fallida película de Warner Bros.: ‘La Liga de la Justicia’, dirección que tuvo que dejar a la mitad tras el suicidio de su hija Autumn en 2017 y ceder la posta al hoy cuestionado director Joss Whedon. Esta vez, su historia apocalíptica se traslada a una utópica ciudad de Las Vegas infestada por zombis, donde un grupo de mercenarios pretenden robar 200 millones de dólares de una bóveda, antes de que una bomba nuclear caiga sobre ellos. Conversamos unos minutos con Zack Snyder desde su casa en Los Ángeles, a través de Zoom.

En la película, los refugiados de Las Vegas viven confinados en carpas y sometidos a controles de temperatura por la plaga. ¿Acaso la cinta fue un presagio de lo que vivimos hoy con la pandemia del Covid?

Cuando hice esta película nunca pensé que algo como esto (la pandemia) podía suceder, pero claramente me equivoqué. Lo que hicimos se acerca más a lo que está sucediendo que al revés, pero la cinta es divertida y espero que sea como un alivio para la gente.

En una entrevista comentaste: “Queríamos centrarnos en cómo una plaga de zombis afectaría a los marginados y cómo el Gobierno podría usar algo como eso para eliminar ciertas libertades”.

Claro, porque es algo que está pasando ahora, que pasa todo el tiempo con los inmigrantes. Es algo que pasa figurativamente con la estructura actual del mundo. Los inmigrantes vienen siendo como fugitivos y es algo que prevalece hasta hoy.

Por otro lado, refieres que intentas hacer reflexionar sobre qué representan los zombis. ¿A qué te refieres?

Lo particular es que en estas películas de zombis hay monstruos, pero también estamos nosotros como monstruos. El monstruo somos nosotros y nuestra humanidad. Para mí las mejores películas apocalípticas son con zombis porque hablan de nuestra sociedad. Amamos esas cintas, por eso estamos honrando este legado.

Pero también se destaca la relación entre Scott Ward (Dave Bautista) y su hija. ¿De alguna manera esto es un tributo que le haces a tu familia?

Probablemente. No lo hice completamente consiente, pero no puedes evitar introducir tus propias experiencias a las cosas que haces; de todas maneras estas relaciones, como el de padre e hija, están incluidas en mi propia agenda.

¿Por qué las historias de zombis son tan populares?

Creo que por herencia es fascinante para la gente ver qué somos y nuestra humanidad, ver cómo al final los humanos son peores que los zombis.

¿Crees que existe una conexión entre el universo zombi y el universo de los superhéroes?

Creo que el universo zombi tiende a lidiar con estos tiempos más oscuros y nuestros propios miedos, pero en cambio, el género de superhéroes apela más a la esperanza y lo que es mejor para nosotros.

La actriz Gal Gadot denunció al director Joss Whedon de ‘La Liga de la Justicia’ por maltrato y por amenazarla con destruir su carrera si no acataba sus órdenes. Habiendo sido director de esta película, ¿cuál es tu posición al respecto?

Creo que es importante que si las personas se sienten incómodas en el lugar de trabajo, en el set o donde sea, tienen que hablar. Ellas (las actrices) son mis amigas y quiero que sean respetadas y tratadas correctamente.

¿Dónde te sientes más a gusto? ¿Dirigiendo películas de superhéroes o de zombis?

Sinceramente, amo a ambos, no sé si me siento más cómodo en uno o en el otro. Me gustan los dos, pero en ‘El ejército de los muertos’ la experiencia ha sido increíble y probablemente una de mis aventuras cinemáticas favoritas. Fue divertido hacerlo. Es muy interesante trabajar para una plataforma como Netflix, son grandes compañeros y colaboradores, han apoyado mucho lo que quiero hacer cinematográficamente; me gusta la idea de que mucha gente verá esta película en su casa.

¿Te veremos pronto en otra historia de superhéroes?

No lo sé, es una gran pregunta, pero aún no hay nada visto. Parece que Warner Bros. no tiene planes de seguir trabajando conmigo ahora, pero hay muchos otros superhéroes de afuera, así que quien sabe. Por lo pronto, trabajo en la serie animada ‘Army Of The Dead: Lost Las Vegas’, donde tratamos de rastrear el origen de los zombis. También el spin-off, que será otra gran película para Netflix.