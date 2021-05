Sucker Punch: Zack Snyder reveló que tiene versión inédita de la película

Sucker Punch, la película dirigida por Zack Snyder, llegó a los cines en 2011 y dio una experiencia surrealista como pocas otras cintas. Sin embargo, no fue del total agrado de la crítica que la consideró sexista y superficial. Una década después, el cineasta decidió romper el silencio al respecto.

En una entrevista para Vanity Fair, el cineasta señaló que Sucker Puch cuenta con su propio Snyder cut. “Esa fue la primera vez que realmente me enfrenté a una reestructuración radical de una película para que fuera más comercial. Hay una versión del director de esa cinta que no ha visto la luz del día. Voy a decir eso en voz alta”.

En cuanto a las críticas que tacharon al filme de sexista y superficial en su estreno, el director decidió explicar el trasfondo de su obra y lo que realmente intentó plasmar.

“Escribí la cinta con mi amigo Steve Shibuya. Él y yo estuvimos hablando sobre esta por un largo tiempo. ¿Tú sabes? La gente no lo admite, pero en muchos sentidos es una película de protesta, de género. En su momento me preguntaron ‘¿Por qué viste a las chicas de esa forma?’ y yo siempre les decía ‘Yo no las visto así, ustedes lo hacen’”.

“Siempre la vi como una crítica, en varios sentidos, a la cultura popular. Yo pienso que en su momento fui rechazado por ser lo opuesto (como una suerte de verborrea sexista), pero fue divertida de hacer y la amo todavía”, finalizó el artista.

Sucker Punch - sinopsis oficial

Ambientada en los años 50. Una chica es internada por su padrastro en una institución psiquiátrica para que le practiquen una lobotomía. Mientras espera, su imaginación crea una realidad alternativa que podría salvarla de su dramática situación. A partir de ahí, la joven comienza a preparar su fuga.