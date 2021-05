Monsters at work: tráiler de serie secuela de Monsters, Inc. para Disney Plus

Tras lograr éxito con WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno, Disney+ ahora se enfoca en una de sus historias más importantes y populares entre sus fanáticos: Monsters, Inc.

Mediante sus redes sociales, el streaming ha presentado el primer teaser de la serie Monsters at work, trama que llega como secuela de la película original, y nos permite echar un primer vistazo a Mike y Sulley como los nuevos jefes de la fábrica.

Tráiler de Monsters at work

¿De qué trata Monsters at work?

Tylor Tuskmon, quien sueña trabajar con Mike Wazowski y Sulley, es un recién graduado de Monsters University que se presenta como aspirante a asustador a Monsters Inc. Sus sueños cambian cuando descubre que la empresa ya no se dedica a asustar, sino al stand up comedy.

Fecha de estreno de Monsters at work

Gracias al primer teaser, se ha revelado que Monsters at work se estrenará el próximo 2 de julio de 2021.

Reparto de Monsters at work

Monsters at work llega a Disney + el próximo 2 de junio. Foto: Disney +

Billy Crystal, John Goodman y Bonnie Hunt repetirán sus papeles como Mike Wazowski, James P. ‘Sully’ Sullivan y Ms. Flint , respectivamente. En cuanto a las nuevas incorporaciones, la serie incluirá a monstruos como Tylor Tuskmon (Ben Feldman), Val Little (Mindy Kaling), Fritz (Henry Winkler), Duncan (Lucas Neff) y Cutter (Alanna Ubach). A ellos también se unen Jennifer Tilly como Celia Mae y Bob Peterson como Roze, la hermana gemela de su personaje original de Monsters, Inc., Roz.

En una entrevista para Collider a principios de año, Crystal brindó detalles sobre lo que veremos en Monsters at work: “El programa, en términos de tiempo, comienza seis meses después de que termina Monsters, Inc. Así que ahora estamos en el piso de la risa. Creamos todos los personajes nuevos, jóvenes y geniales, con algunos actores de voz geniales”, comentó.