Zack Snyder intentó concretar la tercera entrega de 300 con Alejandro Magno

Zack Snyder sorprendió al público con 300, la épica cinta que innovó el género bélico gracias a sus apabullantes secuencias de acción. Luego de ocho años, la ficción consiguió una precuela y los fans esperaron una nueva entrega que ponga fin a la guerra.

En el podcast The fourth wall de The Playlist, el cineasta reveló que intentó concretar una tercera entrega durante la cuarentena causada por la pandemia. No obstante, el proyecto tomó otro rumbo y se desmarcó de la trilogía.

“Durante la pandemia, hice un trato con Warner Brothers y escribí lo que iba a ser el capítulo final de 300. Pero se convirtió en una película diferente. Estaba escribiendo esto sobre Alejandro Magno y terminó centrándose en su relación con Hefestión”, señaló.

Acto seguido, Zack Snyder enfatizó que era una historia de amor que realmente lo entusiasmó, pero ya no guardaba relación con el resto de entregas. Sin embargo, Warner Bros no le dio luz verde a la nueva idea del director.

“Se llama Blood and ashes (Sangre y cenizas) y es una hermosa historia de amor, de verdad, con la guerra. Me encantaría hacerla. [El estudio] dijo que no... ya sabes, no son grandes admiradores míos. Es lo que es”, detalló al respecto.

¿De qué trata 300?

En el año 480 antes de Cristo, existe un estado de guerra entre Persia, dirigida por el rey Jerjes, y Grecia. En la batalla de la Termópilas, Leónidas, rey de la ciudad griega de Esparta, encabeza a sus 300 bravos soldados en contra del numeroso ejército persa.