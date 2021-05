MTV Movie & TV Awards 2021: Anthony Mackie es elegido como mejor superhéroe

The Falcon and the Winter Soldier fue la segunda serie de Marvel Studios para Disney Plus y los fanáticos no podrían estar más satisfechos con el resultado. Con solo seis episodios, conocimos las ramificaciones de la pérdida de Capitán América tras los eventos de Avengers: endgame.

Los protagonistas, Sam Wilson y Bucky Barnes, afrontaron la ausencia de su amigo. Finalmente, el primero asumió su papel como el sucesor del ‘primer vengador’, lo que creó debate en redes sociales por tratarse de un afrodescendiente representando a Estados Unidos.

Para alegría de los fans, los MTV Movie & TV Awards nombraron a Anthony Mackie (Sam Wilson) como el mejor superhéroe del año en su última edición. De esta forma, Marvel Studios se llevó otro preciado galardón a casa.

A continuación, te compartimos los otros contendientes que compitieron en la categoría de mejor superhéroe:

Gal Gadot - Wonder Woman 1984

Teyonah Parris - WandaVision

Pedro Pascal - The Mandalorian

Jack Quaid - The Boys.

Anthony Mackie opina sobre el éxito de Sam Wilson

Anteriormente, Anthony Mackie explicó a Disney twenty-three por qué el público puede identificarse con su personaje tan fácilmente: “Es solo un tipo normal que se encontró en una situación loca. Creo que la gente ve eso y lo disfruta porque puede mirar a Sam y verse a sí mismos en ese personaje”.

“Lo mejor de la serie es que ustedes conocen toda su historia de fondo, su vida, quién es y cómo se convirtió en Sam Wilson”, contó el actor sobre lo que uno puede encontrar en el programa por si aún no le da una oportunidad.