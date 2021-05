‘Mare of Easttown’, secreto en el pueblo

La transformación de la ganadora del Óscar Kate Winslet en ‘Mare’, la detective de un pueblo de Pensilvania, ha recibido los mejores comentarios de la crítica. Durante siete episodios, la serie de HBO nos muestra −con tinte de suspenso− la investigación de un asesinato, pero que se va relacionando con la vida personal de la protagonista, desmoronándose también por una tragedia.

“No se trata de una serie solo sobre una investigación policial. No es de procedimiento. Diría que es una especie de drama que tiene un elemento policial de misterio. Pero en mi cabeza es, en realidad, sobre esa mujer (‘Mare’). En verdad, es un retrato”, dice el director Craig Zobel.

El pueblo, consternado por el reciente asesinato de una adolescente que acababa de ser madre, es además una comunidad donde todos se conocen, pero donde tampoco hay futuro para algunos. ‘Mare’ parece ser el fruto de ello. “Siempre jugábamos con Mare ‘of Easttown’. Repetíamos el título de la serie, porque era muy formativo para la historia y para lo que queríamos mostrar. Kate (Winslet) y yo nos mirábamos y decíamos que eso no se ve en Los Ángeles, no se ve en Londres. Era muy específico y tan impresionante que intentábamos honrar y dar vida a ese lugar”, agrega el director.

Evidentemente, con personajes que se desarrollan sin salir de la comunidad, la serie creada por Brad Ingelsby no escapa de lo social. “Mi abuelo tuvo un bar en la ciudad, donde se reunían muchos obreros de la construcción; su padre era alcohólico y no estaba cerca. Entonces él tenía esos valores bien de la clase trabajadora. Era eso lo que yo realmente quería retratar, no quería ser condescendiente de ninguna manera. Existe un heroísmo en simplemente levantarse todas las mañanas e ir a trabajar en algo que no necesariamente te gusta, pero hacerlo por un sentido del deber y compromiso con tu familia. Realmente admiro eso”, señala Ingelsby.