Anthony Mackie está feliz de que lo acepten como el nuevo Capitán América

The Falcon and the Winter Soldier presentó a Sam Wilson como el legitimo sucesor de Capitán América en el sexto capítulo el último 23 de abril. Por su parte, los fans no tardaron en hacer eco del suceso en las redes sociales.

Esto no fue para menos considerando la polémica que surgió en Avengers: endgame, filme en el que Steve Rogers le dejó el escudo para que se convierta en el nuevo Capitán América. Entonces, muchos reclamaron que se trató de una decisión ‘correcta’.

Mucho se ha hablado al respecto, por lo que Anthony Mackie habló con Bounding Into Comics para reflexionar sobre cómo fue recibido por los fans en esta oportunidad. Para sorpresa de varios, el número de detractores disminuyó considerablemente.

“Piensas que tan pronto como le quitas ese escudo al tipo blanco, hay mucha gente que va a decir: ‘Oh, te vas a quedar con el escudo solo porque eres un hombre negro, tienes el escudo ahora por eso... ¿Por qué el negro debe tener un escudo?’”, fueron las palabras del actor.

Sam y Bucky podrían regresar en una segunda temporada de Falcon y el Soldado del Invierno. Foto: Marvel Studios

“Esperaba que fuera un zumbido en internet, pero no lo he recibido ni visto en absoluto. Como, ya sabes, es fácil para nosotros mirar las noticias y ver lo que está pasando y decir: ‘Todas las personas son malas, el mundo se va a cagar’, pero la realidad es que la mayoría de las personas son buenas”, finalizó.

El actor fue galardonado como el mejor superhéroe del año en los MTV Movie & TV Awards 2021, reconocimiento que corrobora el éxito de su personaje en The Falcon and the Winter Soldier.