Acapulco Shore 8 sigue causando sensación con sus polémicas. La nueva temporada del reality de MTV estrena su capítulo 4 este martes 18 de mayo, que promete más diversión, conflictos y escándalos entre los participantes como parte de sus vacaciones en una fastuosa mansión.

El episodio anterior nos mostró el cierre de la enemistad entre Isa y Nacha y el comienzo de otra, así como la visita del ‘Boss’, la primera noche en el antro subterráneo, y la redacción de “los diez mandamientos” de la casa shore por parte del Team Tendo.

Asimismo, un personaje regresa para desconcierto de los chicos y chicas. ¿Qué ocasionará su llegada? Esta y otras interrogantes serán resueltas en el capítulo 4, cuyos horarios y canales de estreno te dejamos a continuación para que no te lo pierdas.

¿Cuándo sale Acapulco Shore temporada 8 capítulo 4?

El cuarto episodio de Acapulco Shore temporada 8 se estrenará este martes 18 de mayo.

¿A qué hora inicia Acapulco Shore 8?

Tras el estreno del martes 27 de abril, los ‘shore’ estrenarán sus nuevos capítulos todos los martes a las 10.00 p. m.

Horario de Acapulco Shore 8x4

México: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿Qué pasó en Acapulco Shore capítulo 3?

Tras abandonar la casa shore por mal comportamiento, ‘Capitán’ está de regreso. Entretanto, ‘Nacha’ terminó su enemistad con ‘Isa’. “Me gustaría partir de cero contigo. Estas vacaciones deben ser diferentes. Lo que pasó, que se quede en el pasado”, dijo la influencer ante una atenta Isa, quien aceptó amistarse.

Este no fue el fin de las peleas para ‘Nacha’, pues ella buscó a su nueva enemiga: Jacky. La joven le dijo a su compañera que ella no muestra su verdadero rostro en televisión, al no contar qué sucedió realmente con ‘Jay’ el día anterior, después de la fiesta.

Isa y Nacha resolvieron sus diferencias en el capítulo 3. Foto: captura de MTVLA

¿Cómo ver Acapulco Shore 8 capítulo 4 completo?

Podrás ver el nuevo capítulo de Acapulco Shore en su totalidad a través de MTV y de la plataforma de streaming Paramount +.

¿Dónde ver Acapulco Shore 8 episodio 4 completo online?

El capítulo 4 de Acapulco Shore 8 estará disponible en todo momento y desde varios dispositivos para los suscriptores de la plataforma de streaming Paramount +, a la cual podrás acceder pagando un monto mensual de 14,90 soles en Perú y de 79 pesos en México. Sin embargo, podrás ver su contenido gratis durante los primeros 7 días a manera de prueba.

También podrás encontrar la aplicación de Paramount Plus para dispositivos móviles en App Store y Google Play.

¿Cómo ver MTV EN VIVO?

La señal de MTV puede encontrarse en la mayoría de operadoras de TV paga de México, Perú y toda América Latina. Si no cuentas con ella, solicítala a la proveedora del servicio.

Podrás ver MTV en los siguientes canales, según tu operadora de TV por cable o satélite:

México: 701 en Sky, 260 en Dish, 236 (SD) y 930 (HD) en Izzi, 726 en Totalplay, 685 en Axtel, 151 en Star TV, 606 (digital) y 1606 (HD) en Megacable.

Perú: 602 (SD) y 769 (HD) en Movistar TV (cable), 387 (SD) y 907 (HD) en Movistar TV (satélite), 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 80 (SD) y 559 (HD) en Claro TV, 59 en Star Globalcom, 62.2 (HD) en Cable Visión.

Guatemala: 701 en Sky, 63 (analógico) y 563 (digital) en Tigo, 79 (analógico) y 450 (digital) en Claro TV.

Honduras: 701 en Sky, 85 (analógico) y 563 (digital) en Tigo, 63 en Mayavisión.

República Dominicana: 701 en Sky, 230 (SD) y 424 (HD) en Altice.

Argentina: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 71 (analógico) y 500 (digital/HD) en Cablevisión, 103 en Antina; 73 y 80 (analógico) y 605 (digital) en Supercanal, 602 (SD) y 1090 (HD) en Telecentro, 702 (HD) en Cabletel.

Chile: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 387 (SD) y 866 (HD) en Movistar TV, 350 en TuVes HD; 25 (Santiago), 11 (Valparaíso y Viña del Mar), 28 (Concepción), 35 (Temuco y Valdivia) y 754 (HD) en VTR; 158 (SD) en Claro TV (cable), 158 (SD) y 658 (HD) en Claro TV (satélite).

Colombia: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 151 (SD) y 1151 (HD) en Claro TV (cable), 151 (SD) y 170 (HD) en Claro TV (satélite), 387 (SD) y 866 (HD) en Movistar TV, 651 en Tigo; 82 (Bogotá y Meta) y 117 (Tolima) en Colcable.

Ecuador: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 302 en Claro TV, 660 (SD) y 921 (HD) en Grupo TV Cable.

Bolivia: 538 (SD) y 807 (HD) en Tigo (cable), 538 en Tigo (satélite), 173 en Entel, 350 en Inter Satelital, 152 en Cotas.

Uruguay: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 750 (SD) y 770 (HD) en Nuevo Siglo, 750 en Montecable, 500 (HD) en Cablevisión Flow.

Paraguay: 651 en Tigo, 84 (SD) y 87 (HD) en Claro TV, 502 en Personal TV.

Venezuela: 264 (SD) y 1264 (HD) en SimpleTV, 24 en Inter, 350 en Inter Satelital, 387 (SD) y 866 (HD) en Movistar TV.

El 'Team Tendo' elaboró sus "10 mandamientos" para la casa. Foto: captura de MTVLA

Acapulco Shore 8: ¿quiénes son los integrantes?