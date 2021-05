Zack Snyder confirma que tiene lista la historia de Justice league 2 y 3

La Justice League de Zack Snyder se estrenó con éxito a través de HBO Max, la película desarrolló más a los personajes y amplió la historia al explicar la llegada de Darkseid.

Miles de fanáticos aseguran que el éxito de la película reanimó el Universo Extendido de DC, el cual estaba en decadencia debido a distintos fracasos cinematográficos.

A pesar de la buena recepción del largometraje, Warner Bros no desea continuar la historia de los héroes. Sin embargo, Snyder reveló que tiene lista la historia de Justice League 2 y 3 .

En una entrevista realizada por el portal Comicbook, el cineasta contó parte de la trama de la segunda y tercera parte de la cinta.

“Lois está claramente embarazada y tendrías que contar la historia de su hijo. Sería una parte muy importante para el futuro de la historia”.

Además, Snyder reveló que Darkseid, viajaría a la tierra para asesinar a una Louise embarazada, lo que hará que Superman sucumbiera ante la ecuación anti vida, lo que la conectaría con los hechos vistos en otras películas.

No obstante, el director lamenta la decisión de Warner de no continuar con la historia que se inició con Man of steel.

“Mira, la historia está pensada. Sé lo que hacer, no es una pregunta. Pero la verdad es que La Liga de la Justicia terminó. Para que te hagas una idea, no he sabido nada de ellos [Warner Bros.], no sé lo que piensan. Amo a estos personajes, por supuesto, pero sí, simplemente no sé cuáles son sus planes o qué tienen en mente.”