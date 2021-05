La mujer en la ventana, cinta protagonizada por Amy Adams, se convirtió rápidamente en una de las más vistas en la plataforma de Netflix. El thriller psicológico, estrenado el último viernes 14 de mayo, nos muestra a Anna Fox, una mujer que se encierra en su casa debido a su agorafobia (miedo a los espacios abiertos). Una noche observa un asesinato desde su ventana, su único contacto con su entorno.

No obstante, las cosas no serían lo que parecen, debido a las alucinaciones que sufre la protagonista. Por ello, muchos siguen preguntándose cuál era la verdad detrás de todo lo visto y qué significa el final. En esta nota te lo explicamos al detalle. Eso sí. Si aún no has visto la película, toma tus precauciones, porque aquí encontrarás spoilers.

Advertencia de spoilers

¿Cómo termina La mujer en la ventana?

En la película, Anna descubre que Jane Russell (supuestamente Julianne Moore), a quien creyó asesinada por su esposo, era en realidad otra mujer (Jennifer Jason Leigh) , y que los aretes que creyó eran de ella y encontró en el dormitorio del presunto asesino, David (Wyatt Russell), pertenecían a alguien de nombre Katherine.

Ante esto, cerca del final de la cinta, la protagonista empieza a aceptar la idea de que las cosas que vio podrían haber sido resultado de alucinaciones causadas por el consumo de alcohol, los medicamentos recetados por su psiquiatra y el trauma por perder a su hija y a su esposo en un accidente de tránsito.

Anna (Amy Adams) con la supuesta "Jane" (Julianne Moore). Foto: 20th Century / Netflix

¿Cuál es la explicación del final de La mujer en la ventana?

Por un buen tiempo, Anna reprimió su duelo al convencerse de que su esposo y su hija estaban vivos, por lo cual parece oír sus voces en el teléfono, pero finalmente recapacita cuando la detective Norrelli (Jeanine Serralles) le informa: “Doctora Fox, su familia está muerta”.

Tras esta revelación y el incidente con los Russell, Anna le pide a su doctor que deje de recetarle el medicamento que le causa alucinaciones y, aparentemente, decide cometer suicidio, para lo cual graba un mensaje final en video. No obstante, mientras revisa unas fotografías, encuentra el reflejo de “Jane” en una copa de vino incluida en una foto de su gato.

Ante este hallazgo, la protagonista consulta a David, quien estaba a punto de retirarse de la casa. Este le informa que la supuesta Jane Russell era en realidad una mujer llamada Katie, la madre biológica de Ethan Russell (Fred Hechinger). Sin embargo, ella ya no vivía con Alistair (Gary Oldman), de quien se separó cuando tenía ocho meses de embarazo.

Jennifer Jason Leigh interpreta a la verdadera Jane Russell. Foto: 20th Century / Netflix

Dos años después, Katie fue encontrada en una comuna de drogadictos y enviada a la cárcel mientras Alistair se llevaba al pequeño Ethan. La mujer recibió dinero de los Russell para alejarse de ellos y pasó la noche con David, pero este no estaba involucrado en el problema familiar y se negó al pedido de Anna para declarar ante la Policía.

Mientras David se marcha, la doctora Fox escucha un ruido. Es Ethan, quien porta un cuchillo. El joven confiesa ser el asesino de su madre biológica y, tras atacar al inquilino, amenaza con matar a la protagonista, a quien acusa de causar la muerte de su hija.

Ethan (Fred Hechinger) resulta ser el asesino de Katie, su madre biológica. Foto: 20th Century / Netflix

El muchacho, quien pretende hacer creer que Anna mató a David y luego se suicidó, la persigue hasta la terraza, con lo cual la obliga a salir a un espacio abierto luego de mucho tiempo. Tras ser apuñalada por Ethan, ella lo arroja al tragaluz, donde el adolescente cae hacia su muerte mientras la mujer se lanza a un lado.

La doctora Fox despierta en el hospital, donde el detective Little (Brian Tyree Henry) le devuelve su celular para que borre la grabación si lo desea, y le pide perdón por no haber creído en su versión.

Finalmente, la historia da un salto temporal de nueve meses. Anna, quien ya dejó atrás sus traumas y su agorafobia, vende su casa de Brooklyn y, antes de abandonarla para empezar de nuevo en otro lugar junto con su gato, revisa por última vez la habitación de su hija muerta.

¿Dónde y cómo puedo ver La mujer en la ventana?

Podrás ver La mujer en la ventana de forma online en la plataforma de streaming Netflix, la cual requiere que tengas una cuenta para disfrutar su contenido. Una vez que te hayas suscrito, el servicio te ofrecerá un mes gratis, pero tras ello deberás pagar una mensualidad con un plan básico de S/ 24,90.

Trailer de La mujer en la ventana

La mujer en la ventana: reparto