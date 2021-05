iCarly: Laci Mosley rechaza ataques racistas de fans tras ingreso al show

iCarly regresa ocho años después de su último capítulo para contarnos qué pasó con Carly Shay, Sam Puckett y Freddie Benson. La continuación se tratará de una versión adulta y los fans no podrían estar más emocionados por su estreno en Paramount+ el próximo 17 de junio.

Lo que los fanáticos no esperaban era que Jennette McCurdy estuviera ausente en los nuevos capítulos por motivos personales. En cambio, la serie presentará a Laci Mosley como Harper, la mejor amiga de Carly, y las críticas aludiendo a una “inclusión forzada” no tardaron en aparecer.

Por medio de las redes sociales, varios detractores de esta incluso fueron un paso más allá y lanzaron mensajes de odio contra Laci Mosley. Al respecto, la actriz decidió responder tajantemente para el cese de las agresiones a su persona.

“No estoy aquí para reemplazar a Sam, no podría. Jennette es una actriz maravillosa y no podría hacer lo que ella hizo. Paren de comentar cosas horribles en mis fotos, insultos racistas y llamarme negra o los bloquearé”, señaló en un video.

Acto seguido, reafirmó su malestar ante esta situación: “El racismo es aburrido y ustedes, los raros, necesitan un pasatiempo. Hago arte, soy yo mismo y si me odias por el color de mi piel quizás debas buscar ayuda porque la verdad es que te odias a ti mismo”.

¿Por qué Jennette McCurdy no volvió como Sam Puckett?

En su podcast Empty Inside, la actriz señaló que está contenta con su etapa como escritora y directora. Asimismo, no se arrepiente de haberse retirado de la actuación. De hecho, era una decisión que se venía gestando desde sus primeros años dentro de la industria.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y luego a los 10 u 11. Yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero y esta era la salida”, confesó.