Falcon and the Winter Soldier: creador quiere película de Isaiah Bradley

The Falcon and the Winter Soldier llegó a su final el último 23 de abril y dejo su huella en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sam Wilson se convirtió en el nuevo Capitán América y nos presentó a Isaiah Bradley en el segundo capítulo del programa.

El personaje le contó a Bucky todo lo que le pasó para ser llamado héroe. “Estuve 30 años en la cárcel. Experimentaron conmigo como no tienes idea”, reveló, lamentando ser un producto temprano del Programa de supersoldados de los Estados Unidos.

En una entrevista para Everyone loves a good story, el creador del show, Malcolm Spellman, habló sobre Isiah Bradley y su entusiasmo por realizar una película sobre el héroe haciendo alianza con Deathlok durante la guerra de Corea.

“Quisiera tener la oportunidad de trabajar en el personaje Deathlok, pero no el que se vio en Agents of SHIELD, sino una versión más comiquera y que sea dupla con Isaiah Bradley”, fueron sus palabras sobre la película que podría sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel.

Isaiah Bradley es conocido en los cómics como el Capitán América Negro. Foto: Marvel/Disney Plus

Tras estas declaraciones, Spellman enfatizó la química entre los personajes. “Me gustaría verlos juntos, tienen una energía muy similar. Vienen de diferentes lugares, pero ambos comparten una historia terrible y conviven con sus traumas continuamente. Sería una dupla imparable.”

¿Quién es Isaiah Bradley?

Interpretado por Carl Lumbly, este personaje es presentado en la serie como una persona desilusionada del Programa de supersoldados tras haber sido encarcelado y sometido a experimentos. En las historietas, se reveló que estuvo en la Segunda guerra mundial, pero en la ficción de Disney se indica que participó en la Guerra de corea.