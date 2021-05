iCarly: ¿qué pasó con Sam Puckett y su reemplazo en la versión adulta?

iCarly, la popular sitcom de Nickelodeon, nos contó las irreverentes ocurrencias de Carly Shay, Sam Puckett y Freddie Benson. Más de ocho años después de su final, Paramount+ lanzará una versión adulta que servirá como secuela para contar qué pasó con los personajes.

Para sorpresa de los seguidores del programa, Jennette McCurdy no formará parte de la producción. Mucho se ha hablado sobre un desacuerdo en las negociaciones de contrato, pero su ausencia se debe a una razón mucho más personal.

Durante un episodio de su podcast Empty Inside, la actriz señaló que su retiro de la actuación era una decisión que se venía gestando desde sus primeros años dentro de la industria. Ahora, está contenta probando suerte como escritora y directora.

El reencuentro no cuenta con Sam Puckett. Foto: Paramount +

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y luego a los 10 u 11. Yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero y esta era la salida”, confesó.

Si bien acepta que fue útil para llevarse cierto grado de éxito, la pérdida de su madre provocó que finalmente redirija su carrera hacia otro rumbo. “Con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida y ese fue su propio viaje”, detalló la actriz.

Miranda Cosgrove. Miranda Cosgrove y varios integrantes del elenco original vuelven a la nueva historia de iCarly. Foto: Nickelodeon

De esta manera, el equipo de amigos se verá reducido a Miranda Taylor Cosgrove y Nathan Kress. Por el momento se desconoce cómo explicarán su ausencia en la ficción, pero ya se dio a conocer que su lugar como mejor amiga de Carly fue tomado por Harper (Laci Mosley).

¿Cuándo se estrena el regreso de iCarly?

Esta nueva versión del show será desarrollada por Jay Kogen (School of Rock, Los Simpson) y Ali Schouten (Champions). TVLine indicó que Paramount + llegará a principios del 2021 y tiene planes para ingresar al mercado latinoamericano.