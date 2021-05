Doctor Strange 2: Mads Mikkelsen no volverá como Kaecilius para la película

Doctor Strange 2 es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel por las posibilidades que plantea. No solo abarcará el multiverso de manera directa, sino que también servirá como continuación a la serie WandaVision.

Bajo la dirección de Sam Raimi, la cinta traerá de regreso al poderoso hechicero (Benedict Cumberbatch) junto a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Lo que pocos esperaban es que Mads Mikkelsen podría regresar como Kaecilius tal como anunciaba IndieWire.

“Ha empezado a prepararse para Indiana Jones 5, de James Mangold, con Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge, a la que seguirá un papel como Kaecilius en Doctor Strange in the multiverse of madness”, fue el anuncio que terminó siendo un error ya corregido.

“Comenzó a prepararse para Indiana Jones 5, de James Mangold, con Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge, y a cerrar el año que comenzó con otro villano de una franquicia, Gellert Grindelwald, en sustitución de Johnny Depp en Fantastic Beasts and where to find them 3″, se aprecia en el articulo actualmente.

Doctor Strange 2 - sinopsis oficial

Después de los eventos de Avengers: endgame, Dr. Strange continúa su investigación sobre la piedra del tiempo. Sin embargo, un nuevo enemigo busca destruir a cada hechicero restante en la Tierra y desatar un mal indescriptible.

En cuanto a lo que podemos esperar, Elizabeth Olsen confirmó los rumores sobre el enfoque terrorífico que dará Sam Raimi. “Es una película loca. Definitivamente van por ese ambiente de espectáculo de terror”, fue lo poco que pudo decir la actriz para Glamour.

Doctor Strange 2 - fecha de estreno

Doctor Strange in the multiverse of madness está programada para ser estrenada en los Estados Unidos el 25 de marzo de 2022, como parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.