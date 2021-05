Black Panther 2: Freeman señala que cinta honrará legado de Chadwick Boseman

Black Panther: Wakanda por siempre es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Tras el fallecimiento del protagonista Chadwick Boseman, los planes para la secuela cambiaron drásticamente y el actor Martin Freeman habló al respecto.

“Es algo muy extraño. Cuando Chadwick murió el año pasado, supongo que después de la conmoción inicial, lo siguiente fue pensar que no continuaríamos. ‘Esa película no va a pasar’ pensé”, fueron sus palabras para The Late late show with James Corden.

“Pero Marvel nos dijo poco después que aunque obviamente había sucedido algo terrible, íbamos a continuar. Así que ese era el plan desde hace tiempo. La esperanza es que hagamos justicia a la primera película y al legado de Chadwick”, agregó el actor.

Tras estas declaraciones, Martin Freeman confesó que se sorprendió al descubrir cómo iban a continuar sin Chadwick Boseman. “[Ryan Coogler] me planteó meticulosamente cómo son todos los ritmos de mi personaje en la película (...) Y algunos giros son muy extraños”.

“Pudo ver por la reacción en mi rostro que algunas de las cosas que estaba diciendo me parecían raras. Mi cara debió ser muy de ‘qué me estás contando’, pero el siguió añadiendo ‘quédate conmigo, esto va a funcionar’”. finalizó el actor que interpretó a Everett Kenneth Ross.

¿Qué podemos esperar de Black Panther 2?

Durante el Disney investor day 2020, Kevin Feige dio a conocer que la secuela explorará Wakanda como nación y su vínculo con el mundo exterior, tal como pudimos ver levemente en la cinta original.

¿Cuándo se estrena Black Panther 2?

Si el calendario de estrenos de Marvel Studios no cambia, la película llegará a los cines el próximo 8 de julio de 2022.