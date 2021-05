Yeimy Montoya y Charly Cruz, quien acaba de salir de prisión, se enfrentan. Tras las acusaciones de la cantante de ser él el responsable de las amenazas que recibe, este negó todo y le dijo que ha cambiado.

Para sorpresa de la protagonista, en el capítulo 14 de La reina del flow 2 se dio a conocer que Charly denunció a Yeimy por injuria. Si bien él no lo hizo, sino que fue la gente de Manín, ella no se quedó con lo brazos cruzados y anunció que no se rectificará.

¿Qué pasó en La reina del flow 2 capítulo 14?

Charly Flow negó ser el responsable de la muerte de Dina y lamentó que Yeimy no se haya retractado de las cosas que dijo sobre él. Por otro lado, se vio a Irma mientras intentaba ir a ver a Montoya, pero Erick le indicó que mejor no. Ella le increpó esta situación y él le recordó que ahora forma pate de Grey Shark.

Tras salir de la cárcel, donde casi muere a manos de la gente de Manín, Yeimy continúa con los trabajos en torno a su tan esperado lanzamiento musical. En medio de la producción, se dio a conocer que Charly copió la idea que su expareja iba a presentar en su videoclip, algo que no gustó para nada a La reina del flow.

“Me la volvió a hacer, otra vez me robó. Primero fueron mis canciones y ahora mis ideas”, expresó Yeimy a Juancho. La pareja concluyó que hay un infiltrado en Surround.

Tráiler de La reina del flow 2 capítulo 15

¿Cómo y dónde ver La reina del flow 2 capítulo 15?

La serie se emite de lunes a viernes a las 9.00 p. m. vía Caracol Televisión. Para ver el capítulo 15 de La reina del flow 2 deberá ingresar aquí: https://www.caracoltv.com/senal-vivo. Ten en cuenta que la emisión televisiva será tan solo para Colombia.

Horario para ver La reina del flow 2 capítulo 15 por países